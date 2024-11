Cine Goiás Itinerante chega a Jataí nesta terça, 26

Documentário A Transformação de Canuto será exibido na sessão noturna de terça-feira (Foto: Divulgação)

O Cine Goiás Itinerante desembarca esta semana na cidade de Jataí, a 320 quilômetros da capital. O projeto, promovido pela Secretaria da Cultura, estará no município de terça-feira, 26/11, a quinta-feira, 28/11.

Na programação, serão exibidos curtas animados do Fica e documentários, com sessões pela manhã, tarde e noite.

Com circulação em todo o Estado, o Cine Goiás Itinerante leva entretenimento por meio do cinema ao interior de Goiás, além de oficinas de capacitação em audiovisual com enfoque ambiental. O público-alvo são alunos das redes municipais e estaduais de ensino e a população mais vulnerável.

Um dos grandes pilares do projeto é a exibição de filmes que participaram do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), além de ações de qualificação e promoção da arte cinematográfica para a população.

O objetivo da iniciativa é democratizar o acesso ao audiovisual no Estado, divulgar o cinema ambiental e capacitar pessoas na área.

Confira a programação:

Cine Goiás Itinerante em Jataí

Terça-feira (26/12)

Mostra itinerante traz filmes de animação (Imagem: A Ilha dos Ilús)

Curtas Animados do Fica

14h – Local: Biblioteca Municipal Dante Mosconi

Documentário A Transformação de Canuto

19h – Local: Secretaria do Meio Ambiente

Quarta-feira (27/12)

Público pode conferir diversas animações (Imagem: O Bagre de Bolas)

Curtas Animados do Fica

14h – Local: Biblioteca Municipal Dante Mosconi

Itu Ninu é um filme de ficção produzido no México (Foto: Divulgação)

Filme Itu Ninu

19h – Local: Secretaria do Meio Ambiente

Quinta-feira (28/12)

Todas as sessões tem entrada gratuita (Imagem: Vida de Boneco)

Curtas Animados do Fica

14h – Local: Biblioteca Municipal Dante Mosconi

Sessão especial Mês da Consciência Negra / Curtas-metragens

19h – Local: Praça CEU ( Centro de Artes e Esportes Unificados)