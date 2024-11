Na semana da Black Friday, Procon realiza campanha educativa

Procon Goiás realiza ação de orientação a consumidores e fornecedores em shoppings de Goiânia e Aparecida de Goiânia (Foto: Procon Goiás)

A semana da Black Friday chegou e para garantir um ambiente seguro de compras, nesta segunda-feira (25/11), o Procon Goiás realiza ação de orientação a consumidores e fornecedores em shoppings de Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Das 13 às 17 horas, equipes de fiscalização e da Escola Estadual de Defesa do Consumidor do órgão percorrerão os shoppings Flamboyant, Araguaia e Buriti entregando material com as principais dicas de como aproveitar esse período de promoções.

A campanha educativa vai orientar os consumidores quanto aos cuidados que precisam ter na hora das compras durante a Black Friday sem cair em armadilhas e identificando ofertas reais. Além disso, os agentes do Procon Goiás também tirarão dúvidas dos lojistas, dando instruções para que eles ofereçam atendimento com ainda mais qualidade, evitando assim reclamações dos clientes.

Pesquisa e monitoramento de preços

Nesta segunda-feira, o Procon Goiás também divulga pesquisa de preços pré-Black Friday, um monitoramento de preços de uma amostra de produtos como eletroeletrônicos, vestuário, calçados e eletrodomésticos para orientar o consumidor se as ofertas têm realmente o desconto anunciado. O levantamento foi feito de 1º a 08 de novembro com cerca de 123 produtos.

A pesquisa vai permitir combater práticas abusivas, como as falsas promoções tradicionalmente conhecidas como “metade do dobro”. Na sexta-feira (29/11), os pesquisadores do Procon Goiás voltarão às ruas, verificando os preços no dia da Black Friday. As empresas que praticarem publicidade enganosa ou descumprirem a oferta poderão ser autuadas. A pesquisa completa está disponível no site goias.gov.br/procon.

Orientações

O consumidor deve:

realizar um planejamento e faça definição de um orçamento do quanto pode gastar.

Pesquisar os preços com antecedência.

Comparar o valor das promoções dos produtos em diferentes lojas, inclusive nas virtuais.

Verificar a reputação das empresas e lojas em que deseja comprar.

Se atentar à política de trocas e devolução das lojas, já que a obrigação de troca é somente em caso de vícios.

E ter cuidado redobrado nas ofertas muito abaixo do mercado.

Clique aqui e acesse a pesquisa pré-Black Friday.