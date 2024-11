Estado abre inscrições para estágio nesta sexta

Resultado final do processo seletivo para o estágio será publicado no dia 30 de dezembro (Foto: Sead)

A partir de sexta-feira (29/11) alunos de instituições conveniadas ao Governo de Goiás podem se inscrever para concorrer a 268 vagas de estágio, em diversas áreas. As inscrições estarão disponíveis a partir das 16h e seguirão até o dia 13 de dezembro, às 18h, no Portal de Seleção.

O processo seletivo será exclusivamente por meio de análise de currículo escolar, que deve ser cadastrado no sistema no momento da inscrição. Os aprovados na seleção poderão ser chamados para firmar compromisso de estágio de acordo com a disponibilidade de vaga e interesse da Administração Pública. O resultado final será publicado no dia 30 de dezembro.

Estágio

O selecionado receberá bolsa de estágio no valor de R$ 1 mil, auxílio-transporte no valor de R$ 100 e seguro contra acidentes pessoais, contratado em benefício do estagiário. A carga horária é de 20 horas semanais, cumpridas de segunda a sexta-feira, no período matutino ou vespertino.

O estagiário tem ainda direito a 30 dias de férias remuneradas, caso o contrato seja superior a um ano. O prazo máximo de permanência no estágio será de dois anos, exceto para pessoas com deficiência (PcD), que não tem prazo, o contrato pode ser até concluir a formação.

A convocação de estudantes será por área de formação, de acordo com a necessidade da administração, e não será permitida a movimentação de um órgão para outro. Além das vagas previstas será formado um Banco de Credenciados com os candidatos que não foram eliminados.

A lista das instituições que celebraram convênio ou Termo de Cooperação com a Secretaria da Administração (Sead) está disponível no edital. Acesse o edital em www.selecao.go.gov.br.