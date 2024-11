Governo premia melhores soluções de inovação do setor público de Goiás

Prêmio foi organizado por meio do Observatório de Inovação em Políticas Públicas, criado em julho de 2023 (Foto: Secti)

O Governo de Goiás premiou, nesta quarta-feira (27/11), as soluções de inovação que geram impacto positivo na administração pública do estado.

O 1º Prêmio de Inovação do Setor Público de Goiás, criado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), reconheceu as ações da Secretaria-Geral de Governo, da Secretaria da Administração e Secretaria da Saúde, entre as 115 inscrições recebidas de diversos órgãos e poderes.

O prêmio foi organizado por meio do Observatório de Inovação em Políticas Públicas, criado em julho de 2023, por decreto do governador Ronaldo Caiado para promover a transformação inteligente e inovadora da gestão, dos serviços públicos e do atendimento ao cidadão.

“O setor público pode inovar, e Goiás já é uma referência para o Brasil. A inovação feita pelo Governo de Goiás, assim como pelos poderes Legislativo e Judiciário, tribunais de contas e Ministério Público, beneficia diretamente a população. E é isso o que buscamos incentivar e reconhecer”, explicou o titular da Secti Goiás, José Frederico Lyra Netto.

1º Prêmio de Inovação do Setor Público de Goiás

O prêmio foi dividido em três categorias:

Melhor Solução de Inovação, dado à Jornada de Transformação dos Serviços Públicos da Sead;

Melhor Solução de Inovação com Inteligência Artificial ou Outras Tecnologias Digitais, dado à Caren, ferramenta de inteligência artificial da Secretaria de Saúde criada para ajudar na prevenção à mortalidade infantil;

Melhor Solução de Inclusão Digital, vencida pelo App Expresso Goiás, uma ação da SGG.

Todas as soluções foram avaliadas por uma banca externa, com base em critérios como inovação, abrangência, impacto, sustentabilidade e replicabilidade.

Diretor-presidente do Centro de Liderança Pública (CLP), Tadeu Barros, que participou da banca julgadora do prêmio, aprovou a iniciativa.

“Parabéns ao Governo de Goiás porque, quando falamos em inovação, falamos de pessoas. E, sempre que venho ao estado, vejo servidores que brilham os olhos ao falar das ações que têm feito para a população. Falam com alma, com vontade. Isso mostra o amor que eles têm em promover transformação social.”

O prêmio foi aberto a todas as instituições e unidades pertencentes ao setor público estadual de Goiás, com exceção dos poderes Legislativo e Executivo municipais.

“É mais que necessário esse estímulo à criatividade e ao processo de inovação, como é a proposta deste prêmio. Se você não exerce esse processo de mudança, de observar o que está à volta, com toda certeza será superado porque outras pessoas estão fazendo isso”, afirmou o secretário-chefe Geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

Premiação

Os vencedores receberam troféus para suas instituições e medalhas individuais para as equipes. Além disso, as soluções premiadas serão incluídas no Repositório de Soluções Inovadoras do Observatório de Inovação em Políticas Públicas de Goiás e automaticamente inscritas para participar do Prêmio Conexão Inova, promovido pela Rede Conexão Inovação Pública.

“A gente costuma dizer que a inovação é uma ferramenta de gestão. É uma necessidade do aprimoramento do serviço público. É muito bom que essa iniciativa seja reconhecida e esse é o objetivo desse primeiro prêmio de inovação”, disse o secretário da Administração, Alan Tavares.

Índice de Transformação Digital e site do Observatório de Inovação de Goiás

Também foram lançados, no evento, o Índice de Transformação Digital e o site do Observatório de Inovação de Goiás.

O Índice foi desenvolvido pela Secti, em parceria com o Instituto Brasileiro de Administração Pública (IBAP), como uma ferramenta para medir e acompanhar o progresso da transformação digital nos municípios goianos, oferecendo uma visão abrangente de sua maturidade digital, servindo como um instrumento de orientação para formulação de políticas públicas.

Já o site do Observatório de Inovação é uma plataforma digital voltada para o fortalecimento da cultura de inovação no setor público. Ele atua como um hub de conhecimento, onde são centralizadas informações sobre práticas inovadoras, dados de transformação digital, e soluções que visam melhorar os serviços públicos e promover uma administração mais eficiente e acessível. Acesse o site aqui.