Governo inicia entregas de alimentos do PAA Goiás

Programa fortalece trabalho de pequenos produtores rurais, contribui para aumento da renda de agricultores familiares e ajuda a matar a fome de pessoas em insegurança alimentar e nutricional (Foto: Emater-GO)

A Emater Goiás, a Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária e Abastecimento (Seapa-GO) e o Gabinete de Políticas Sociais (GPS) iniciaram as entregas dos alimentos adquiridos através do Programa de Aquisição de Alimentos Estadual (PAA Goiás 2024). Os produtos são entregues e doados simultaneamente para instituições sociais que assistem pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar em 145 municípios goianos.

As entregas começaram em novembro e seguem até 30 de abril de 2025.

O presidente da Emater, Rafael Gouveia, comemora o início da entrega dos alimentos e afirma que o PAA faz parte do Goiás Social, que é o maior programa de combate à pobreza do Brasil.

“Agradecemos o governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama Gracinha Caiado pela sensibilidade de ter estendido a mão a quem precisa. Com o PAA Goiás, nós buscamos minimizar problemas sociais e econômicos. De um lado, o programa fortalece o trabalho do homem e da mulher do campo, contribuindo para o aumento da renda destes agricultores familiares, e ajuda a matar a fome de muitas pessoas em insegurança alimentar e nutricional”, destacou.

Nesta edição, o PAA Goiás vai investir R$ 15 milhões no fortalecimento da agricultura familiar, beneficiando mais de mil produtores e, consequentemente, milhares de famílias goianas assistidas pelo Governo de Goiás.

Neste ano, o PAA Goiás selecionou 1004 agricultores familiares, em 145 municípios goianos. Por meio do Fundo Protege, serão investidos R$ 15 milhões no programa (Foto: Emater-GO)

As entregas já estão sendo realizadas em municípios como:

Morrinhos,

Bonfinópolis,

Irapirapuã,

Luziânia,

Campos Belos,

Ipameri,

Águas Lindas,

Aurilândia,

Formosa

e Rialma.

Entre os produtos estão panificados, frutas e verduras, como:

abacaxi,

abobrinha,

banana,

alface,

couve,

melancia,

feijão,

milho verde,

mandioca,

morangos e muito mais.

De acordo com a coordenadora dos programas sociais da Emater, Janete Rocha, o PAA é uma política social que beneficia toda a comunidade. Exemplo disso, é Flores de Goiás. Por meio do programa, será investido aproximadamente R$ 1,5 milhão na economia do município.

“Os 98 produtores beneficiados pelo PAA receberão até R$ 15 mil pela venda dos seus produtos, o recurso é injetado no comércio local e os alimentos comprados pelo Governo de Goiás vão parar na mesa de famílias assistidas pelas instituições cadastradas na OVG”, completa.

PAA Goiás 2024

Neste ano, por meio de Edital, o PAA Goiás selecionou em todo o estado de Goiás, 1004 agricultores familiares em 145 municípios goianos. Por meio do Fundo Protege, serão investidos R$ 15 milhões no programa, fomentando o desenvolvimento da agricultura familiar goiana, contribuindo com a inclusão econômica e social no meio rural e na geração de renda para os agricultores familiares. Os alimentos adquiridos pelo programa são doados para instituições sociais cadastradas pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).