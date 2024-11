Goiás Social abre inscrições para cadastro de reserva no Aprendiz do Futuro

Jovens dos 246 municípios podem se inscrever ao programa (Fotos: Carol Costa e Romullo Carvalho)

O Goiás Social e a Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) abriram nesta quinta-feira (28/11), inscrições para cadastro de reserva no programa Aprendiz do Futuro. O edital completo com todas as informações está disponível no site da Seds e as inscrições podem ser realizadas no endereço eletrônico aprendizdofuturo.org.br, até o dia 30 de dezembro de 2024.

Podem se inscrever no programa do Goiás Social, adolescentes que completem 14 anos em 2024, até 15 anos e 11 meses, que estejam em situação de vulnerabilidade econômica e social, com família inscrita no Cadastro Único que, sejam estudantes de rede pública ou bolsista de 100% de rede particular, com renda familiar de até dois salários mínimos, ou meio salário por pessoa.

Primeira-dama Gracinha Caiado sobre o Aprendiz do Futuro: “Oportunidade para que adolescentes em situação de vulnerabilidade tenham um primeiro contato com o mercado de trabalho” (Fotos: Carol Costa e Romullo Carvalho)

“Esta é uma oportunidade para que adolescentes em situação de vulnerabilidade tenham um primeiro contato com o mercado de trabalho, enquanto têm todo o suporte e apoio para continuarem se dedicando aos estudos”, explica a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado.

Aprendiz do Futuro

O programa também tem como público-alvo adolescentes de etnias tradicional como indígena, quilombola, cigano ou afrodescendente. E ainda integrante de família com mulher vítima de violência doméstica, além de cota para pessoas com deficiência, sem limite de idade.

O Aprendiz do Futuro tem como foco tecnologia, mercado de trabalho, alta performance e impacto social na vida dos jovens em situação de vulnerabilidade.

Eles recebem:

salário de R$ 663,39,

férias,

13º salário,

vale-alimentação de R$150,

vale-transporte,

seguro de vida

e uniforme.

Programa do Governo de Goiás tem como foco tecnologia, mercado de trabalho, alta performance e impacto social na vida dos jovens em situação de vulnerabilidade social (Fotos: Carol Costa e Romullo Carvalho)

Criado em 2021, o programa já empregou 12 mil jovens, lotados em órgãos públicos nos 246 municípios goianos. A carga horária diária é de quatro horas, com um dia da semana dedicado à realização de cursos de formação e de reforço nas disciplinas de Matemática e Português, pela plataforma da Renapsi, parceira do programa.

O secretário da Seds Wellington Matos destaca a grandeza do programa, que é completo.

“Ele dá condições ao jovem de trabalhar e estudar, oferece formação, incluindo o reforço em disciplinas fundamentais na vida escolar, assegura os direitos trabalhistas, com contratação pela CLT, dando autonomia para esses jovens custearem suas necessidades financeiras da idade, e até ajudar suas famílias, entre outras vantagens de um programa tão qualificado”, sintetiza Matos.