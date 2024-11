APAE Anápolis recebe Prêmio Melhores ONGs 2024 com conquista tripla

O Superintendente Adão Arcanjo e o presidente da APAE Anápolis Vanderley Cezário: “O prêmio é um atestado de que a instituição é transparente e investe os recursos de forma eficiente”

Instituição é reconhecida como uma das 100 melhores ONGs do Brasil pela 7ª vez e leva outros dois prêmios

A APAE Anápolis mais uma vez comprovou sua excelência ao ser destaque na 8ª edição do Prêmio Melhores ONGs, evento realizado no dia 22 de novembro na capital paulista. A premiação, promovida pelo Instituto O Mundo que Queremos e Instituto Doar, é referência no reconhecimento de organizações sem fins lucrativos que se destacam em gestão, governança e transparência no Brasil. Este ano, a APAE Anápolis celebrou uma conquista histórica: além de ser eleita pela 7ª vez consecutiva como uma das 100 Melhores ONGs do país, recebeu os prêmios de Melhor ONG do Estado de Goiás e Melhor ONG do Brasil em Garantia e Defesa de Direitos.

O presidente da APAE Anápolis, Vanderley Cezário de Lima, destacou a importância do prêmio para a instituição e a sociedade. “Esse reconhecimento é resultado de um trabalho coletivo, pautado no respeito, transparência e dedicação. É uma conquista que reflete o empenho de colaboradores, diretores, conselheiros, voluntários e da comunidade anapolina, que sempre nos apoia”, afirmou emocionado.

A premiação reforça a relevância do trabalho realizado pela APAE Anápolis, que ao longo de sua história tem atuado com excelência na defesa de direitos, inclusão e promoção da qualidade de vida para pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

O Prêmio Melhores ONGs

Criado em 2017, o Prêmio Melhores ONGs é hoje a maior celebração do terceiro setor no Brasil. A iniciativa tem como objetivo principal valorizar organizações que implementam boas práticas de gestão e demonstram impacto significativo em suas áreas de atuação. Ao longo de suas oito edições, mais de mil ONGs foram avaliadas, e a premiação se consolidou como um selo de excelência.

Este ano, a cerimônia contou com a presença de representantes de diversas instituições de todas as regiões do país. As organizações foram analisadas por um rigoroso processo de seleção que leva em conta critérios como transparência na prestação de contas, sustentabilidade financeira, governança e impacto social.

Além das 100 melhores, categorias especiais destacam ONGs por estado e em áreas específicas de atuação, como educação, meio ambiente, saúde e, no caso da APAE Anápolis, garantia e defesa de direitos.

Histórico de conquistas

A APAE Anápolis já é veterana no Prêmio Melhores ONGs. Desde 2017, a instituição figura entre as 100 melhores, um feito notável que evidencia sua consistência e compromisso com a qualidade em sua atuação.

Contudo, 2024 marcou um capítulo especial em sua trajetória. Ser reconhecida como a melhor ONG de Goiás e, simultaneamente, a melhor do Brasil em uma categoria tão importante como garantia de direitos demonstra o alcance e a profundidade do impacto social promovido pela organização.

“Esse é um momento de gratidão e também de reafirmação do nosso compromisso. Esses prêmios são uma motivação para continuarmos transformando vidas e promovendo inclusão com excelência”, ressaltou Vanderley Cezário de Lima.

O reconhecimento conquistado pela APAE Anápolis vai além do prestígio. Ele fortalece a credibilidade da instituição e impulsiona sua capacidade de captar recursos e estabelecer novas parcerias. Isso é fundamental para a continuidade de projetos que beneficiam diretamente a comunidade atendida pela organização.

Em Anápolis, a APAE atua como referência no atendimento especializado, oferecendo serviços em saúde, educação e assistência social para pessoas com deficiência e suas famílias. A instituição também se destaca por suas campanhas de conscientização e defesa de políticas públicas inclusivas.