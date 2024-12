Campus Party Goiás termina com mais de 140 mil visitantes

Campus Party Goiás reúne mais de 140 mil pessoas e já anuncia edição de 2025 (Foto: André Bianchi)

A edição 2024 da Campus Party Goiás, o maior festival de tecnologia e inovação do país, terminou reunindo mais de 140 mil visitantes. Foram 130 mil pessoas na área gratuita e 13 mil na paga.

Durante os quatro dias de evento, passaram pelo estacionamento do Passeio das Águas Shopping: quase 5 mil alunos de escolas públicas, 55 caravanas de diferentes localidades e 108 comunidades de inovação, além de 2,5 mil pessoas na área de camping.

O evento, que é feito no estado em parceria entre o Instituto Campus Party e o Governo de Goiás, por meio das secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e Geral de Governo (SGG), teve como tema “Construindo uma geração tecnológica e de IA em Goiás”.

Desde a noite da quarta-feira (27/11), os participantes tiveram acesso a palestras com nomes nacionais e internacionais. Além de workshops, hackathons, e desafios diversos, permitindo a conexão do público com especialistas, empreendedores e entusiastas do universo digital.

Novidades

O evento contou com sua primeira palestrante humanoide, a Sophia. Criada em 2015 pela Hanson Robotics, ela já conversou com celebridades como Will Smith e Jimmy Fallon. Além de ter participado de uma entrevista coletiva realizada na Conferência da ONU (Organização das Nações Unidas).

Sophia realiza palestra durante a Campus Party Goiás (Foto: André Bianchi)

Francesco Farrugia, presidente de honra da Campus Party, destacou a importância do evento para o Centro-Oeste.

“Nós vimos aqui caravanas de vários lugares, da Bahia, do Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Tocantins, Acre, Pernambuco, Paraná e de muitas cidades do interior de Goiás. Isso mostra que a Campus Party de Goiás já se tornou uma referência”, ressaltou.

A próxima edição do evento já foi anunciada e deve ocorrer entre 19 a 23 de novembro de 2025, prometendo ainda mais inovações.

“É sempre um desafio realizar a Campus Party porque, todo ano, queremos fazer uma edição melhor que a anterior. Neste ano, concluímos essa missão garantindo aos goianos uma programação cheia de coisas inéditas, como a 1ª Olimpíada de IA Aplicada. Mas o mais importante é que deixamos a mensagem de que a tecnologia é para todos, não importa quem você seja ou de onde você venha”, destacou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto, durante a cerimônia de encerramento.

O secretário Geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, ressaltou a evolução do evento, que acontece desde 2019.

“Nós comemoramos porque, muito mais do que ter sido um grande sucesso, é gratificante ver a maturidade que estamos ganhando ano a ano. A cada edição nós aprendemos mais sobre como colocar conteúdos que sejam mais aderentes ao público da Campus Party e a toda a sociedade envolvida no ecossistema da inovação”.

Destaque

Entre os destaques esteve a realização da 1ª Olimpíada de Inteligência Artificial Aplicada no Brasil. A ação foi organizada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), em parceria com a Secretaria de Educação (Seduc), o Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia-UFG) e o Centro de Competências Embrapii em Tecnologias Imersivas (AKCIT). A competição envolveu alunos das Escolas do Futuro de Goiás e dos Colégios da Polícia Militar do Estado de Goiás.

A olimpíada reuniu quase 200 estudantes de 18 escolas públicas das redes estaduais de ensino básico e técnico, entre Escolas do Futuro de Goiás, Centros de Ensino em Período Integral e Colégios da Polícia Militar, de oito cidades: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Silvânia, Bela Vista, Mineiros, Valparaíso, Santo Antônio do Descoberto.

Durante três dias, os participantes tiveram que apresentar soluções usando inteligência artificial para desafios específicos. Destaques para Agricultura Inteligente e Sustentável, IA para Expansão de Mercados para Pequenas Indústrias e Saúde Inteligente.

Venceram os desafios de cada dia duas equipes das Escolas do Futuro de Goiânia e Santo Antônio do Descoberto e da CEPMG Naly Deusdará, em Goiânia. Os estudantes das equipes vencedoras receberam um computador de mesa como prêmio.

Além disso, tanto os alunos quanto os professores dos três primeiros colocados de cada dia de competição ganharam um curso de tecnologia do Centro de Competência Embrapii em Tecnologias Imersivas Aplicadas a Mundos Virtuais (AKCIT), único do país na área.