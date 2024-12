Brasal anuncia ampliação de investimentos em Goiás

Gigante do Centro-Oeste presente em diversos segmentos, intensifica investimentos em Goiás e reforça parceria com o estado para desenvolvimento econômico, durante reunião com titular da SIC, Joel de Sant’Anna Braga Filho, em Brasília (Foto: SIC-GO)

A Brasal, um dos maiores grupos empresariais do Centro-Oeste, com uma trajetória de 61 anos de crescimento e diversificação, anunciou ampliação dos investimentos em Goiás, reforçando sua presença no estado e a parceria com o governo local.

A declaração veio após o encontro entre o Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel de Sant’Anna Braga Filho, e o presidente da Brasal, Osório Adriano Neto, na sede da empresa, em Brasília.

Durante a reunião, o secretário destacou o papel estratégico de Goiás como um dos principais polos de desenvolvimento do país e a importância de parcerias com organizações de renome como a Brasal.

“A Brasal tem sido um exemplo de compromisso com a inovação e a sustentabilidade, colaborando significativamente para o fortalecimento da economia goiana. Estamos prontos para apoiar e potencializar esses investimentos que trazem benefícios diretos à população”, destaca Joel de Sant’Anna.

“Investir em Goiás tem sido uma decisão estratégica para a Brasal ao longo de 13 anos. O estado reúne características essenciais, como localização privilegiada e um ambiente de negócios cada vez mais favorável”, comenta Osório Adriano Neto.

“Acreditamos no potencial da região e continuaremos a expandir nossas operações aqui, contribuindo para o desenvolvimento econômico e gerando novas oportunidades para a população”, conclui.

Tendo seu modelo de gestão estruturado na Cultura de Realização Brasal, o grupo se distingue pela diversidade de segmentos em que atua. Em Goiás, a corporação está presente nos setores de construção imobiliária, geração de energia e produção e comercialização de bebidas.

Além disso, a empresa possui parcerias de negócios com marcas como a Coca-Cola, Heineken, Volkswagen, Ford, Shell e Petrobras, além da associação estratégica com a empresa alemã Tesvolt no setor de energia.

Atuação

A Brasal possui uma sólida atuação em Goiás, com investimentos em construção imobiliária, geração de energia renovável e produção e distribuição de bebidas. Com sete canteiros de obras em Goiânia e R$ 2,1 bilhões em Volume Geral de Vendas (VGV) acumulado, a empresa já lançou 12 empreendimentos na capital e prevê entregar mais 1.402 unidades nos próximos três anos.

O setor de energia também se destaca, com mais de R$ 450 milhões investidos em usinas fotovoltaicas. A companhia é detentora da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Verde 2, em Rio Verde, que terá capacidade instalada de 21,5 MW e iniciará operações no final de 2024. O projeto abrange um reservatório de 642 hectares, com 16 km de extensão.

Além disso, a Brasal mantém forte atuação na distribuição de bebidas, com três Centros de Distribuição em Goiás, localizados nos municípios de Catalão, Formosa e Simolândia, e a fábrica de envase de água mineral em Luziânia. A Brasal Refrigerantes, existente há mais de 30 anos, é responsável pela distribuição de bebidas em 55 municípios goianos.