Militares de Pernambuco conhecem trabalho das forças goianas de segurança

Governador Ronaldo Caiado recepciona militares pernambucanos no Palácio Pedro Ludovico Teixeira: “Nunca deixei a segurança fora das decisões maiores do Estado” (Foto: Wesley Costa)

Uma comitiva da Polícia Militar de Pernambuco está em Goiás para conhecer de perto o trabalho realizado pelas forças goianas de segurança. O grupo de 35 militares foi recepcionado, nesta segunda-feira (02/12), pelo governador Ronaldo Caiado, que celebrou a oportunidade de trocar informações e também de relatar a história de transformação experimentada pela área no estado.

“É bom conversar com vocês, ouvir suas experiências e compartilhar nossos avanços em termos de ações contra criminalidade em Goiás”, afirmou.

Forças goianas de segurança

Durante a reunião realizada no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, o governador foi questionado sobre as ações que levaram a segurança pública goiana ao patamar de referência nacional. Em resposta, ele citou o compromisso feito no início do mandato.

“Ou bandido muda de profissão, ou muda do estado”. “Eu precisava decidir o que seria minha prioridade para governar um estado com quadro de criminalidade altíssimo, índices avassaladores”, relatou.

Entre os fatores decisivos para mudar o cenário da segurança em Goiás, ele enumerou: liberdade e independência para o trabalho das polícias; integração e reconhecimento aos profissionais da área.

Caiado destacou que o “direito de ir e vir” deve ser assegurado, e apontou para o poder de transformação que traz a sensação de segurança popular. Juntamente a isso, outras áreas se desenvolveram e hoje são destaque, como educação e economia.

“Nunca deixei a segurança fora das decisões maiores do Estado. Estão aqui para que a gente continue a alavancar Goiás com geração de emprego, empresas e indústrias migrando para Goiás. Aqui, o cidadão não precisa comprar carro blindado nem de segurança particular. Esse é o fato”, disse. Caiado recebe comitiva da Polícia Militar de Pernambuco, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira (Foto: Wesley Costa)

O coordenador do curso, diretor-adjunto de Ensino, Instrução e Pesquisa da PMPE, coronel Oliveira, referiu-se a Caiado como alguém que trabalha pela Polícia Militar e pela segurança pública.

“Ser policial militar é um sacerdócio, uma entrega para a vida. E todas aquelas autoridades que se entrelaçam e envolvem arrancam de nós toda admiração. E todos o admiram por sua postura e por aquilo que tem batalhado pela segurança pública”, declarou ele.

O curso que os PMs de Pernambuco estão fazendo em Goiânia tem a duração de dois dias e ocorre na Fundação Tiradentes. O secretário de Segurança Pública, Renato Brum, e o comandante-geral da PMGO, Marcelo Granja, participaram do evento.