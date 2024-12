Novos ônibus do transporte escolar chegam a 12 munícipios goianos

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc/GO) promoveu a entrega de novos ônibus do transporte escolar destinados a 12 municípios goianos, na última quinta-feira (28/11). A cerimônia, realizada na sede da Seduc/GO, marcou investimentos de R$ 5,1 milhões que devem assegurar mais segurança e conforto aos estudantes da zona rural no trajeto entre sua casa e a escola.

Os recursos destinados à compra dos veículos foram obtidos por meio de emendas parlamentares da bancada federal de Goiás. Os novos veículos do transporte escolar atendem aos estudantes das escolas públicas, tanto estaduais quanto municipais.

Os veículos entregues possuem capacidade para 29 lugares, ar-condicionado e acessibilidade, assegurando conforto e segurança para os estudantes.

As cidades beneficiadas foram: Joviânia, Luziânia, Cidade Ocidental, Fazenda Nova, Cachoeira de Goiás, Cidade de Goiás, Flores de Goiás, Piracanjuba, Bom Jesus de Goiás, Divinópolis de Goiás, Goianira e Estrela do Norte.

Durante o evento, a secretária da Educação, Fátima Gaviolli. ressaltou o impacto do investimento para a Educação no estado.

“Esses veículos são mais do que um meio de transporte; são um símbolo de inclusão e de oportunidade. Com ar-condicionado e acessibilidade, os alunos poderão chegar às escolas com conforto e disposição para aprender. Cada quilômetro percorrido por esses ônibus representa um passo em direção a um futuro melhor para os jovens goianos”, afirmou Gaviolli.