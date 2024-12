Caiado destaca reestruturação do estado, durante conferência em SP

Ronaldo Caiado fala para investidores em conferência promovida pela J.P Morgan, em São Paulo (Fotos: Lidianne Porto)

O governador Ronaldo Caiado foi um dos entrevistados, nesta quarta-feira (04/12), no Brazil Opportunities Conference, evento realizado em São Paulo pela J.P Morgan, uma das principais instituições financeiras do mundo, com presença em mais de 100 países. A conferência, que está em sua 17ª edição, teve início na terça-feira (03/12) e segue até esta quinta-feira (05/12) com painéis e palestras voltadas a profissionais do mercado financeiro.

Além de referência em segurança pública, a atual gestão do Estado também foi reconhecida pela liderança no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), bem como na redução da pobreza e extrema pobreza no país, fatores ressaltados por Caiado durante a conversa.

“Hoje somos o primeiro lugar do Brasil no Ideb, somos o primeiro lugar em segurança pública. Sobre pobreza, fui informado que, segundo dados levantados pelo IBGE, Goiás tem o menor percentual de pobreza e extrema pobreza no país e o maior percentual de inclusão social. Esse trabalho tem sido feito com frequência em nosso Estado, com a missão de dar qualidade de vida para as pessoas”, enfatizou Caiado.

“Hoje somos o primeiro lugar do Brasil no Ideb, somos o primeiro lugar em segurança pública. Goiás tem o menor percentual de pobreza e extrema pobreza no país e o maior percentual de inclusão social” (Fotos: Lidianne Porto)

Os estrategistas da entidade, Emy Shayo e Pedro Martins, questionaram o chefe do Executivo goiano sobre o trabalho à frente do governo estadual e as perspectivas para o Brasil nos próximos anos.

“É no Executivo que a gente transforma a vida das pessoas, por isso a decisão de me candidatar à Presidência já está tomada. Vou apresentar dados do que fizemos em Goiás e atingimos patamares altos. São posições que fomos aglutinando e é algo que conheço a vida toda, sempre fui muito atuante como deputado federal, senador e governador”, afirmou.

Economia

Goiás fechou o ano de 2023 com o maior Produto Interno Bruto (PIB) de sua história, de acordo com dados do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB). O montante atingiu R$ 342 bilhões, puxado pelo agronegócio. Em medição no fim de agosto, o Estado já acumulava crescimento de 1,6% em comparação ao valor do ano anterior.

O setor industrial goiano avançou 8,1% entre julho de 2023 e julho de 2024. Foram criados 77.335 novos postos de trabalho de janeiro a agosto deste ano, dando a Goiás o maior número de trabalhadores formais da série histórica, com 1.596.007 pessoas com carteira assinada. A Lei da Liberdade Econômica, que concede liberação automática de alvarás e licenças para atividades de baixo risco também contribui para a elevação desses números. Todos estes pontos foram ressaltados na conversa.