Natal do Bem leva alegria para 114 mil crianças do Entorno do DF

Entregas de brinquedos nos municípios do Entorno do DF levaram alegria para milhares de crianças

O espírito natalino chegou às cidades do Entorno do Distrito Federal com o Natal do Bem, uma iniciativa do Goiás Social e da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), que beneficia todos os municípios goianos. Este ano, mais de 114 mil brinquedos estão sendo distribuídos nas 13 cidades da Região Metropolitana do Entorno:

Abadiânia,

Alexânia,

Águas Lindas,

Cidade Ocidental,

Cocalzinho,

Cristalina,

Formosa,

Luziânia,

Novo Gama,

Padre Bernardo,

Planaltina de Goiás,

Santo Antônio do Descoberto

e Valparaíso de Goiás.

"O Natal do Bem veio para trazer a alegria do Natal e o direito de brincar para todas as crianças que mais precisam em todo o estado de Goiás e, claro, no Entorno não é diferente. Com a ajuda das prefeituras, vamos cumprir com essa missão e garantir que todas recebam seus presentes", afirma a presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado. Este ano, o Natal do Bem distribuirá mais de meio milhão de brinquedos em todos os 246 municípios goianos

A Secretaria do Entorno do Distrito Federal (Sedf-GO) tem acompanhado de perto as entregas realizadas pelas prefeituras. A titular da Pasta, Caroline Fleury, e sua equipe representaram o governador Ronaldo Caiado, nesta semana, nas cidades de:

"O Natal do Bem não é apenas a entrega de brinquedos, mas de sonhos e esperança para milhares de crianças. Ver o sorriso no rosto de cada uma delas é emocionante", destacou a secretária. Entre os presentes estão bonecas, bolas, carrinhos e kits de cozinha, adquiridos com um investimento de aproximadamente R$ 18 milhões

Natal do Bem em Goiás

Este ano, o Natal do Bem distribuirá mais de meio milhão de brinquedos em todos os 246 municípios goianos.

Desde o início do programa, em 2019, mais de 2,7 milhões de brinquedos já foram entregues em Goiás. No Entorno, as entregas reafirmam o compromisso do governo estadual com a inclusão social e a valorização das crianças da região.