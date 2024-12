Caiado apresenta sucesso da educação goiana em evento nacional

Com o primeiro lugar no Ideb, Caiado destaca índices educacionais de Goiás em evento nacional, realizado em Brasília (Fotos: Hegon Correa)

Referência na educação brasileira, com o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o governador Ronaldo Caiado foi convidado para apresentar os avanços de Goiás na área durante evento nacional com prefeitos eleitos e reeleitos das maiores cidades do país, nesta quinta-feira (05/12).

Durante o encontro Educação como Prioridade, realizado pela organização Todos pela Educação, em Brasília, Caiado expôs o bom desempenho da rede estadual de ensino, apresentada como um case de sucesso.

A escolha de gestores escolares de forma democrática e com base em critérios técnicos é apontada pelo governador como um dos fatores para o sucesso de Goiás nos índices educacionais. O estado teve a melhor nota do país no ensino médio, com média 4,8, no Ideb.

“Graças ao empenho de toda a equipe da secretaria de Educação, da secretária Fátima Gaviolli, nós chegamos nessa posição de primeiro lugar. E agora temos que continuar trabalhando para alcançar uma nota ainda maior”, ressaltou Caiado.

O estado ocupou posição de destaque em um dos painéis do Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas, ao lado de Pernambuco e Piauí.

A diretora-executiva da organização Todos pela Educação, Priscila Cruz, apontou que Goiás é um exemplo que chama a atenção e deve ser analisado por outros estados.

“Goiás já é o primeiro lugar na qualidade da educação e eles estão crescendo, o que é muito desafiador. Há uma preocupação muito grande do governador que é o da blindagem política, do cuidado com a secretaria e de dar prioridade à área”, comentou.

“Se fizermos da educação a nossa prioridade, não tenho dúvidas que ninguém segura esse país”, finalizou Priscila.

Educação goiana

Em Goiás, os gestores escolares são escolhidos por meio de consulta pública junto à comunidade escolar, precedida por critérios técnicos de mérito e desempenho. Durante a consulta pública, é feito o registro do voto direto e secreto, o que afasta a possibilidade de indicações e interferências políticas.

O último processo seletivo foi realizado em 2023, composto por 10 etapas de caráter eliminatório e classificatório, restrito a servidores do quadro efetivo da rede. Os eleitos são acompanhados diariamente e devem cumprir metas estabelecidas pela Secretaria da Educação ao longo do mandato, com duração de dois anos.

Para o governador, esse modelo ajuda a explicar o bom desempenho de Goiás no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) deste ano.

“Trouxemos a experiência de Goiás em como chegar ao primeiro lugar, em como motivar cada vez mais nossos professores e alunos a continuarem se empenhando na educação e superando ainda mais a nota”, arrematou Caiado, ao colocar a Secretaria Estadual de Educação de Goiás à disposição dos prefeitos interessados.

Caiado ressaltou ainda que, desde 2019, o Governo de Goiás destinou mais de R$ 7,4 bilhões para a área, o que viabilizou a construção de 30 novas escolas, além da reforma de todas as unidades estaduais.

Com foco no bem-estar e incentivo para estudantes, o governo distribui uniformes, materiais escolares, bem como equipamentos eletrônicos. Também foi criada a Bolsa Estudo, que destina R$ 110,00 mensais aos alunos e inspirou o Ministério da Educação no desenvolvimento do programa Pé de Meia.

Outros estados

Encontro Nacional reuniu prefeitos eleitos e reeleitos de cidades com mais de 500 mil habitantes (Foto: Hegon Correa)

O governador do Piauí, Rafael Fonteles, reconheceu a posição de destaque ocupada por Goiás e comentou que a meta é que haja uma competição saudável entre os estados, visando sempre a melhoria da educação brasileira. “Temos que nos comparar para poder melhorarmos todos juntos”, enfatizou.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, ressaltou que a educação “tem começo, meio e não tem fim”, tendo seus frutos colhidos diariamente. “Temos que ter um direcionamento e objetivos, visando a melhoria da qualidade de ensino”, disse.

O Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas reuniu gestores eleitos e reeleitos de cidades com mais de 500 mil habitantes para debater o futuro da educação brasileira. O evento contou com a participação do Ministro da Educação, Camilo Santana, e do prefeito eleito por Goiânia, Sandro Mabel.