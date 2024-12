HGG chega à marca de mil transplantes renais realizados

Pecuarista Wellington Alvarenga, de 45 anos, foi o milésimo paciente de transplante renal do HGG: “Estou muito agradecido por receber esse presente” (Fotos: Suzana Meira)

Maior centro transplantador de rins do Centro-Oeste brasileiro, o Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG) realizou nesta semana o milésimo transplante renal da unidade.

Para marcar esse momento histórico para a rede pública, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Saúde e do HGG, promoveu um evento, na quarta-feira (04/12), para homenagear os profissionais de saúde que atuam no local.

O secretário da Saúde, Rasível Santos, lembrou que o HGG é a única unidade pública de saúde a realizar transplantes de rins em Goiás, sendo uma referência nacional nesse tipo de procedimento. O secretário também fez questão de agradecer às famílias que decidem pela doação de órgãos.

Secretário Rasível Santos agradeceu aos doadores de órgãos: “Graças à sensibilidade destas pessoas, conseguimos realizar tantos transplantes” (Foto: Suzana Meira)

“Nada disso seria possível sem as famílias que, em um momento de dor, tomam uma atitude de amor ao próximo. Graças à sensibilidade destas pessoas que nós conseguimos, através do HGG, realizar, desde 2017, tantos transplantes. Este ano, estamos caminhando para 140 transplantes renais realizados e, com o empenho de todos, alcançaremos outros mil, dois mil, 10 mil transplantes”, afirmou.

Médico cirurgião do Serviço de Transplantes Renais do HGG, Marcus Vinicius Chalar reforçou que, além da quantidade, a unidade também possui qualidade comprovada. Em 2023, o Serviço foi classificado como Nível A, nota máxima na avaliação de indicadores do Programa de Qualidade no Processo de Doação e Transplantes (Qualidot), criado pelo Ministério da Saúde em 2022.

“Não é só o número, a gente também tem qualidade de trabalho, com a nota máxima de qualidade do Ministério da Saúde. Nossos pacientes têm a garantia de que, aqui, terão o mesmo tratamento que teriam em qualquer outro grande centro do Brasil”, disse. Médico cirurgião Marcus Vinicius Chalar destacou a qualidade do serviço do HGG: “Nossos pacientes têm o mesmo tratamento que teriam em qualquer outro grande centro do Brasil” (Foto: Suzana Meira)

Qualidade e segurança

O Serviço de Transplantes Renais do HGG atingiu o nível máximo de apuração de pontos na avaliação de indicadores como qualidade e segurança em transplantes por modalidade, reafirmando a excelência na assistência e o crescimento contínuo dos serviços.

Atualmente, Goiás é o 10º estado que mais realiza transplantes renais no país, segundo uma pesquisa publicada em setembro deste ano, pelo Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO).

Os números de atendimentos realizados e o desempenho comprovado refletem os investimentos feitos no hospital nos últimos anos. Em 2022, o Governo de Goiás inaugurou a nova Unidade de Transplantes do HGG, com um investimento de aproximadamente R$ 2,8 milhões.

As instalações contam com uma estrutura moderna em uma área de 644 metros quadrados, 32 novos leitos, sendo 26 para transplantes de rins, fígado, pâncreas e rim-pâncreas, e outros seis para transplante de medula óssea.

Milésimo transplantado

Wellington Alvarenga, 45 anos, foi o paciente a realizar o milésimo transplante renal do HGG. O pecuarista contou que começou a realizar sessões de hemodiálise há cerca de um ano e agora, com o novo rim, se sente pronto para recomeçar a vida.

“Estou muito agradecido por receber esse presente. Sou muito grato à família que me proporcionou isso em um momento tão difícil”, disse.

Wellington passou pela cirurgia na manhã de terça-feira (3/11). Ele permanece no Centro de Terapia Intensiva do HGG onde está sob observação. O paciente está consciente, verbalizando e a expectativa é de que ele seja transferido para um leito de enfermaria já nesta quinta-feira (5/11).