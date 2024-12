Caiado pede apoio da bancada federal goiana para aprovação do Propag

Governador Ronaldo Caiado e a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, receberam parlamentares no Palácio das Esmeraldas (Fotos: André Bianchi e Diego Canedo)

O governador Ronaldo Caiado pediu apoio da bancada federal goiana à aprovação do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) para “Goiás investir e avançar cada vez mais”. O pedido foi feito durante jantar com deputados federais e estaduais na noite de quinta-feira (05/12), no Palácio das Esmeraldas.

A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, o vice-governador Daniel Vilela e o presidente da Assembleia Legislativa (Alego), Bruno Peixoto, participaram do evento, que teve tom de confraternização.

Aprovado pelo Senado, o Propag aguarda a apreciação da Câmara dos Deputados. O PLP 121/2024, de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegou a ser pautado para votação em plenário na quarta-feira (04/12), mas não chegou a ser analisado.

Entre outras medidas, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados flexibiliza o teto de gastos e altera o índice de correção das dívidas estaduais. As mudanças permitiriam aumentar em R$ 3 bilhões o volume de recursos estaduais disponíveis para investimentos.

Durante o evento no Palácio, Caiado fez ainda um rápido balanço das conquistas nas áreas de educação, segurança pública, transparência, inovação, saúde e redução da pobreza. Ele citou prêmios como o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e o recém-divulgado levantamento do IBGE que mostrou que Goiás atingiu a menor taxa de pobreza da sua história.

"Quero dividir essas conquistas com a Assembleia e a Câmara dos Deputados", declarou. O governador também parabenizou Bruno Peixoto pela eleição para a presidência do Colegiado das Assembleias Legislativas do Brasil (Unale).

O vice-governador Daniel Vilela aproveitou a oportunidade para agradecer “pelo ano especial”. Ele lembrou que 2025 é o terceiro ano de mandato dos gestores e parlamentares estaduais e federais, e que o momento é de acelerar o trabalho para garantir que Goiás continue como “protagonista do debate nacional”. “Que o ano que vem seja ainda melhor que o ano que passou”, desejou ele.

Em seu discurso, o presidente da Assembleia, Bruno Peixoto, detalhou o processo de articulação política para chegar à presidência da Unale. Ele também parabenizou os colegas deputados estaduais e federais pelo trabalho em favor de Goiás, e elogiou o governador Ronaldo Caiado. “Dá exemplo para o país”, arrematou.

Já o deputado Zacharias Calil falou em nome da bancada federal goiana. Ele ressaltou o trabalho realizado pelos parlamentos goianos na Câmara dos Deputados e lamentou a crise da saúde na capital. Calil também elogiou ações do Governo de Goiás, como o Natal do Bem. “É o maior Natal gratuito do Brasil”, destacou.