Estudantes da rede estadual são premiados Olimpíada de IA Aplicada

Competição promovida pelo Governo de Goiás, durante a Campus Party 2024, premia alunos do Cepi Professor Joaquim Carvalho Ferreira (Fotos: Seduc)

Estudantes do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Professor Joaquim Carvalho Ferreira, de Goiânia, conquistaram o 1º e 3º lugares na Olimpíada de Inteligência Artificial (IA) Aplicada, realizada durante a Campus Party 2024, entre os dias 28 e 30 de novembro.

A competição foi promovida pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o Centro de Competências Embrapii em Tecnologias Imersivas (AKcIT) e o Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA).

Tecnologia e inovação

Voltada para alunos do Ensino Médio, a iniciativa teve como objetivo capacitar os jovens em Inteligência Artificial, desenvolvendo soluções baseadas nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Os participantes abordaram temas como erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, entre outros. Durante os três dias de competição, as melhores propostas foram premiadas com computadores.

Ganhadores do prêmio

A competição reforça o compromisso do Governo de Goiás em promover a inovação tecnológica e a formação de novos talentos (Foto: Seduc)

A competição durou três dias, envolvendo escolas e desafios diferentes em cada um deles. A equipe campeã do segundo dia, denominada Ravens, foi liderada pela aluna Eloise Carvalho. O projeto apresentado utilizou inteligência artificial para otimizar a gestão de pequenas empresas, com foco em padarias.

A solução propõe prever a necessidade de insumos, identificar os produtos mais consumidos e otimizar o gerenciamento dos estoques, resultando em maior eficiência e lucro. A proposta foi destacada pela aplicabilidade prática e pelo impacto positivo no setor.

O 3º lugar foi conquistado pela equipe Oito Bits, representada por Allan Jorge Kury de Andrade. O grupo desenvolveu um sistema baseado em inteligência artificial para fortalecer o relacionamento entre clientes e empresas. O projeto busca oferecer ferramentas acessíveis e eficientes, capazes de personalizar a experiência do cliente e ampliar a competitividade de pequenas empresas no mercado.

A competição reforça o compromisso do Governo de Goiás em promover a inovação tecnológica e a formação de novos talentos. Além de estimular o aprendizado em áreas estratégicas, iniciativas como a Olimpíada de Inteligência Artificial Aplicada, que foi realizada pela primeira vez no estado, contribuem para preparar os jovens goianos para os desafios do futuro.

A Campus Party, evento consolidado no calendário de inovação do estado, mais uma vez destacou o potencial dos estudantes e sua capacidade de desenvolver soluções criativas e impactantes.