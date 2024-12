Escola do Futuro em Artes Basileu França apresenta espetáculo gratuito

Escola do Futuro em Artes Basileu França apresenta o espetáculo Último Ato (Foto: Secti)

A Escola do Futuro em Artes Basileu França apresenta o espetáculo Último Ato, uma montagem teatral do Grupo Dodecaedro. O evento acontece nos dias 10 e 11 de dezembro, às 19h30, no Teatro Escola Basileu França, com entrada gratuita e classificação indicativa de 14 anos.

Inspirado no texto Jogos de Massacre de Eugène Ionesco, a produção explora mortes emblemáticas da história do teatro, em uma fusão de dramaturgias nacionais e internacionais. A narrativa, costurada pela efemeridade da existência humana, promete uma experiência cênica instigante, que combina reflexões sociais, culturais e filosóficas.

Sob direção de Hélio Fróes, o elenco, composto por 12 atores, dá vida a esta produção, que é o ato final dos alunos do curso Técnico em Teatro. A direção de arte, assinada por Vanessa Croft, Larissa Braga e Vinicius Augusto, e uma equipe de iluminação e cenografia de ponta garantem uma atmosfera imersiva.

A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França é uma unidade pertencente à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). Desde 2021 é gerida, via convênio, pela Universidade Federal de Goiás, por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT/UFG).

Serviço

Assunto: Escola do Futuro em Artes Basileu França apresenta o espetáculo Último Ato

Quando: Terça e quarta-feira (10 e 11/12), às 19h30

Onde: Teatro Basileu França, Avenida Universitária, 1.750, Setor Universitário, Goiânia (GO), com entrada gratuita