Em SP, Caiado defende autonomia dos estados na Segurança Pública

Governador Ronaldo Caiado durante painel no Festival Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano da Coudelaria Rocas do Vouga em Itu, no interior de São Paulo (Fotos: Hegon Corrêa)

O Governador Ronaldo Caiado voltou a defender a autonomia dos estados para atuar na Segurança Pública, neste sábado (07/12), em Itu, no interior de São Paulo, durante painel com a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e mediação do comentarista Caio Copolla.

O debate integrou a programação do Festival Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano da Coudelaria Rocas do Vouga.

“Isso é concentração de poder na mão da União. Cada governo conhece sua realidade e a melhor forma de ação”, defendeu Ronaldo Caiado ao comentar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) apresentada pelo governo federal para a segurança pública“.

O chefe do Executivo goiano ressaltou as melhorias no setor em Goiás e a redução nos indicadores criminais.

“Desde que entrei no governo, nunca teve Novo Cangaço, nem sequestro, nem invasão de propriedade rural. Andam com o celular na rua sem problemas. Não admito milícia, minha corregedoria é austera e não colocarei câmeras em policiais”.

Durante o debate, Caiado destacou ainda a importância do agronegócio para a economia brasileira. “Temos uma safra de 320 milhões de toneladas de grãos para abastecer o país e um bilhão de pessoas fora do Brasil. E vamos ampliar cada vez mais, sempre com respeito aos nossos biomas”, explicou.

O chefe do Executivo goiano defendeu que o país precisa valorizar talentos que buscam a inovação, tecnologia e a pesquisa.

“Nossa agricultura é referência mundial e precisamos ter outros setores também como referência no mundo. Por isso, é preciso investir na educação e na alfabetização na hora certa, para que todos o estados tenham o que implantamos em Goiás, que é o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)”.

Romeu Zema também enfatizou a força que o agronegócio representa e frisou que o setor é o mais interessado em preservar o meio ambiente.

“É parte da nossa solução. Chuvas, pragas, rios instáveis prejudicam muito o agronegócio. A matriz energética do Brasil é limpa e avança cada vez mais”.

Cora

Durante o festival, o empresário e titular da Coudelaria Rocas do Vouga, Manuel Tavares de Almeida Filho, anunciou que um dos lotes dos leilões realizados no evento será destinado ao Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (CORA).