Cine Goiás Itinerante leva filmes natalinos gratuitos a cinco municípios

O projeto Cine Goiás Itinerante – Natal na Praça estará presente nesta semana em cinco municípios de Goiás, oferecendo sessões gratuitas de filmes natalinos para a população. As exibições ocorrerão ao ar livre, no período noturno, em locais públicos de Goianésia (9/12), Campinorte (10/12), Nova Iguaçu (11/12), Uruaçu (12/12) e Minaçu (13/12).

A iniciativa tem como objetivo reunir famílias e promover a celebração do Natal ao longo do mês de dezembro.

O Natal na Praça é uma extensão do Cine Goiás Itinerante, programa do Governo de Goiás, promovido por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), e visa democratizar o acesso ao audiovisual nas cidades do interior do Estado.

Além das exibições, o projeto também promove ações de qualificação e fomento à arte cinematográfica. Os filmes selecionados para o evento fazem parte do acervo do Festival Internacional de Cinema Ambiental (Fica), e a equipe permanece nos municípios por um a três dias para realizar as atividades propostas.

Ao longo do mês de dezembro outros municípios também irão receber a programação do Cine Goiás Itinerante – Natal na Praça, como Nova Roma (16/12), Alto Paraíso (17/12), Assentamento Silvio Rodrigues (18/12), Formosa (19/12) e Santo Antônio de Cavalheiro (22/12). A última exibição ocorrerá no dia 23 de dezembro, em Domiciliano Ribeiro.

Confira a programação desta semana:

Segunda-feira (9/12) – Goianésia

Horário: 19h

Local: Colégio Laurentino Martins (sessão dedicada aos adolescentes)

Quarta-feira (11/12) – Nova Iguaçu

Horário: 19h

Local: Cepi de Nova Iguaçu

Quinta-feira (12/12) – Uruaçu

Horário: 19h30

Local: Cepi Aeroporto Uruaçu

Sexta-feira (13/12) – Minaçu

Horário: 19h

Local: Centro de Cultura de Minaçu/Conexão Cidadã