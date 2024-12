Aberto prazo para confirmação de matrícula 2025

Para efetivar matrícula é preciso acessar: www.matricula.go.gov.br e consultar em qual unidade escolar a vaga foi disponibilizada. Em seguida, o responsável ou o aluno, deve procurar a escola na qual foi alocado para concluir o processo (Foto: Seduc-GO)

O prazo para confirmação da solicitação de matrícula na rede estadual de educação começa nesta segunda-feira (09/12) e segue até o dia 13 de dezembro. Este é o segundo passo para garantir vaga nas escolas do Estado para o ano letivo de 2025.

Para efetivar a matrícula, é preciso primeiro acessar o site www.matricula.go.gov.br e consultar em qual unidade escolar a vaga foi disponibilizada. Depois disso, o responsável ou o aluno – se maior de idade – deve procurar a escola na qual foi alocado para concluir o processo.

Neste ato, todos os alunos deverão apresentar seus documentos pessoais:

RG,

(obrigatório),

certidão de nascimento ou casamento,

título eleitoral,

comprovante de endereço atualizado,

certificado de vacinação (se menor de 18 anos),

documentos escolares (histórico escolar e/ou declaração de transferência).

Os responsáveis pelos alunos menores de idade também deverão apresentar seus documentos pessoais. O aluno que não comparecer à unidade escolar onde foi alocado até o fim do prazo não terá a matrícula efetivada.

Mais de 60 mil inscritos para 2025

A rede estadual de educação tem vagas em todas as cidades do estado e recebeu mais de 60 mil novos alunos inscritos para o ano de 2025. Ao todo mais de 450 mil estudantes se matricularam nos colégios estaduais para as modalidades de ensino: