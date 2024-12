Centro Cultural Octo Marques inaugura individual de Renato Reno

Mostra fica em cartaz até 02 de fevereiro de 2025, com visitação gratuita (Foto: Felipe Kanzog) Secut-GO)

O Centro Cultural Octo Marques inaugura a exposição Família, do artista goiano Renato Reno, nesta quinta-feira (12/12), às 19 horas. A mostra, montada na Galeria Sebastião dos Reis, reúne mais de 20 obras inéditas e conta com apoio financeiro do Governo de Goiás, por meio do Programa Goyazes, operacionalizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

A mostra fica em cartaz até o dia 02 de fevereiro de 2025, com visitação gratuita.

Depois de rodar o mundo com seu como muralista, Reno lança sua primeira mostra individual combinando elementos distintos como objetos, fotografias de álbuns antigos, pinturas em tela e intervenções diretamente nas paredes da galeria para explorar a complexidade da dinâmica familiar.

Sua nova pesquisa visual faz um convite à reflexão sobre as memórias, os laços e os itens que moldam nossa identidade.

‘Família’ tem curadoria do professor e crítico de arte Paulo Duarte-Feitoza, produção de Bruno Abdala, e marca uma nova fase de Renato Reno enquanto artista.

As técnicas usadas nas obras refletem sua vivência de quase duas décadas no universo da arte urbana e as experimentações no ateliê Renka, em Goiânia.

“Além disso, alguns objetos são feitos em parceria com minha tia Maria das Graças, a Tia Neném, que é artesã. Essa colaboração traz um toque de memória afetiva e conecta o tradicional ao contemporâneo”, comenta o artista.

“A exposição nasce desse diálogo entre o que já foi, o que sou e o que ainda estou me tornando: as memórias do interior, os objetos de casa, as diferenças e os laços, tanto da família em que nasci quanto das que encontrei e formei ao longo do caminho”, observa o artista.

Obras do artista e designer gráfico goiano exploram temas de natureza, ancestralidade e imaginação (Foto: Felipe Kanzog)

Sobre o artista

Natural de Guapó (GO), Renato Reno é um artista visual e designer gráfico goiano. Suas experiências de infância influenciaram profundamente sua arte, que explora temas de natureza, ancestralidade e imaginação.

Co-fundador do estúdio Bicicleta Sem Freio ao lado de Douglas de Castro, Reno se tornou um muralista de renome internacional, com obras espalhadas por países como Estados Unidos, Índia, México e Hong Kong.

Em 2018, formou o Ateliê Coletivo Renka, consolidando sua presença na cena contemporânea goiana. ‘Família’ é sua primeira exposição individual.

Serviço

Exposição Família, de Renato Reno

Abertura: Quinta-feira (12/12/2024), às 19h

Em cartaz: De 13/12/2024 a 02/02/2025

Visitação: Segunda a domingo, das 9h às 17h

Local: Galeria Sebastião dos Reis, Centro Cultural Octo Marques

Endereço: Rua 4, 515, Ed. Parthenon Center (Entrada pela Rua 7) – Centro

Entrada gratuita