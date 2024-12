Projeto Riso no HGG celebra 10 anos com show de Tom Carvalho

Apresentação será no Auditório Dr. Luiz Rassi, no 5º andar do HGG, a partir das 19h, desta terça-feira (10/12) (Foto: Divulgação)

O Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG), em parceria com o Governo de Goiás e a Secretaria de Estado da Saúde (SES), celebra os 10 anos do projeto Riso no HGG com um show especial do humorista Tom Carvalho, que será realizado nesta terça-feira, dia 10 de dezembro.

A apresentação será no Auditório Dr. Luiz Rassi, localizado no 5º andar do HGG, a partir das 19 horas. Durante o evento, Tom Carvalho apresentará seus famosos “causos” e personagens, trazendo sorrisos e risadas para o ambiente hospitalar.

Como padrinho do projeto, o humorista promete levar alegria e descontração aos pacientes e colaboradores da unidade de saúde. Esta será a 49ª edição do projeto que traz a “terapia do riso” ao ambiente hospitalar.

“Participar da celebração dos 10 anos do projeto Riso no HGG é uma honra imensa para mim. É um momento de alegria e gratidão, especialmente por toda a nossa trajetória dentro do projeto, que nos permite levar risadas e sorrisos para os pacientes e colaboradores deste hospital”, disse o humorista.

“Acredito que a alegria é uma poderosa aliada na recuperação e, em um ambiente onde muitos enfrentam desafios, poder proporcionar um momento de leveza é extraordinário”, completou.

Tom afirmou ainda estar ansioso para celebrar essa data especial e retribuir o carinho que já recebeu ao longo de uma década do projeto de humanização do HGG.

Riso no HGG

Desde sua criação em 2014, o projeto Riso no HGG tem se destacado como uma importante iniciativa de humanização no ambiente hospitalar, proporcionando momentos de entretenimento que vão desde stand-up comedy, até esquetes teatrais e monólogos.

A terapia do riso é uma maneira de tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor, oferecendo alívio emocional àqueles que enfrentam momentos difíceis.

O projeto continua a fortalecer o espírito de solidariedade e empatia dentro da unidade de saúde, oferecendo não apenas entretenimento, mas também o fortalecimento do espírito de solidariedade e empatia entre todos os presentes.

As apresentações são realizadas de forma voluntária, e o auditório se transforma em um grande palco, proporcionando uma experiência única e divertida para todos.

Sobre o Artista

​O humorista Tom Carvalho tem 30 anos de carreira, levando alegria por onde passa. Começou sua carreira em Itapuranga, cidade do interior de Goiás, em 1993.

Em seguida, veio para Goiânia e, com muita criatividade, despontou no cenário nacional, levando o bom humor de nossa gente e elevando a nossa cultura, mostrando que o Centro-Oeste é muito mais que um celeiro da música sertaneja.

Serviço

O que: 10 Anos do Projeto Riso no HGG

Quando: Terça-feira, 10 de dezembro de 2024

Horário: 19h

Local: Auditório Dr. Luiz Rassi – 5º andar / Avenida Anhanguera, nº 6.479, Setor Oeste, Goiânia – GO