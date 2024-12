Corpo de Bombeiros recebe novas viaturas

Novos veículos, adquiridos com recursos provenientes de emendas parlamentares e do Governo de Goiás, reforçam atendimento à população e aumentam a capacidade de resposta da corporação (Foto: CBMGO)

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) recebeu oficialmente 10 novas viaturas operacionais, além de equipamentos e materiais que reforçarão a estrutura da corporação nesta segunda-feira (09/12). A cerimônia de entrega foi realizada no Quartel do Comando Geral do CBMGO, em Goiânia, e contou com a presença de diversas autoridades.

Os novos veículos, adquiridos com recursos provenientes de emendas parlamentares e do Governo de Goiás, reforçarão o atendimento à população e aumentarão a capacidade de resposta da corporação.

Durante o evento, o Comandante-Geral do CBMGO, Coronel Washington Luiz Vaz Júnior, expressou sua gratidão e destacou a importância dos investimentos recebidos.

“Este momento reflete o compromisso inabalável do Governo de Goiás com a segurança e o bem-estar da nossa população”, afirmou o coronel.

Ele também ressaltou o papel fundamental dos parlamentares que contribuíram com emendas para a aquisição das viaturas, destacando a parceria entre os diferentes poderes como essencial para o sucesso da ação.

Novas viaturas

As novas viaturas incluem modelos de resgate e veículos com kits de combate a incêndio florestal, que irão equipar os Comandos Regionais Bombeiros Militares (CRBMs).

O coronel Washington Luiz Vaz Júnior aproveitou a oportunidade para reforçar a importância do apoio do governo estadual e dos parlamentares.

“A parceria entre diferentes poderes e a confiança depositada em nossa instituição geram resultados extraordinários”, afirmou o comandante.

Ele também destacou o papel essencial do trabalho diário dos bombeiros, que, com coragem e profissionalismo, garantem a segurança da população goiana. A entrega das viaturas simboliza o compromisso do CBMGO em expandir seus serviços e melhorar a eficiência no atendimento às emergências.