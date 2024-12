Agrodefesa publica edital para contratação temporária

Novos contratados reforçarão trabalho do Serviço de Inspeção Estadual em todo o estado (Foto: Agrodefesa)

O Governo de Goiás publicou, nesta segunda-feira (09/12), o edital para contratação temporária de 30 médicos veterinários júnior e pleno para atuarem na Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa).

Os interessados podem se inscrever via internet, por meio do Portal de Seleção, de 16 de dezembro de 2024 a 3 de janeiro de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 55,00.

De acordo com o edital, a seleção dos candidatos de nível superior ocorrerá em duas etapas, sendo a primeira de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório; e a segunda de entrevista, também de caráter classificatório e eliminatório.

O processo seletivo terá validade de dois anos, a partir da homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado de Goiás.

Os salários serão de R$ 6.500 para médico veterinário pleno e de R$ 5.000 para médico veterinário júnior. Para essa última função, o vencimento terá acréscimo de auxílio-alimentação no valor de R$ 500,00, conforme Lei Estadual nº 19.951/2017.

A carga horária será de 40 horas semanais para todas as funções, podendo ser cumprida entre 5 e 22 horas, incluindo finais de semana e feriados, de acordo com a necessidade da Agrodefesa.

Agrodefesa

Segundo o presidente da Agência, José Ricardo Caixeta Ramos, o processo seletivo tem como objetivo a contratação de profissionais na área de medicina veterinária para auxílio no Serviço de Inspeção Estadual.

“São médicos veterinários que vão dar suporte no trabalho de inspeção desenvolvido pela Agrodefesa, principalmente em estabelecimentos industriais que realizam abate de animais em Goiás. É fortalecer essa atuação em todo o Estado, assegurando a qualidade do alimento que chega até a população”, enfatiza.

Os detalhes sobre cronograma, requisitos, quadro de vagas por municípios, convocação e outros pontos estão disponíveis na íntegra do Edital nº 019/2024, divulgado no endereço eletrônico: selecao.go.gov.br.

Editado por Juliana Carnevalli via Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) – Governo de Goiás