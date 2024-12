Secretaria da Retomada abre processo seletivo com remuneração de até R$ 9 mil

Secretaria de Estado da Retomada abre um processo seletivo para a contratação de 17 profissionais para vagas temporárias (Foto: Retormada)

A Secretaria de Estado da Retomada abre um processo seletivo para a contratação de 17 profissionais para vagas temporárias. Entre as funções disponíveis estão:

Arquiteto;

Engenheiro Civil;

Especialista em Cooperativismo;

Especialista em Logística Reversa;

Assessor de Eventos;

Biblioteconomista;

Museólogo.

Os salários vão de R$ 3.033,98 a R$ 9.000,00, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. As oportunidades são destinadas a candidatos com nível superior, e os aprovados atuarão na secretaria, localizada em Goiânia.

As inscrições podem ser realizadas de 16 de dezembro a 3 de janeiro, pelo Portal de Seleção do Governo. O valor das taxas de inscrição varia de R$ 40 a R$ 80, conforme o cargo.

O processo seletivo terá duas etapas: análise curricular e entrevista. A contratação será temporária, com duração inicial de até três anos, podendo ser prorrogada por mais cinco anos.