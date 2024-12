Caiado recebe homenagem como líder que contribui para desenvolvimento do Brasil

Caiado recebe homenagem e destaca projeção do Grupo Voto, liderado por mulheres (Fotos: Hegon Corrêa)

Entre os brasileiros que impactaram os rumos do país nos últimos 20 anos, o governador Ronaldo Caiado foi homenageado pelo Grupo Voto, nesta segunda-feira (09/12), em São Paulo (SP).

“É algo que realmente me engrandece muito como político, por ter trabalhado nessas duas décadas e ter agora o reconhecimento de estar entre os grandes líderes nacionais”, agradeceu o governador.

Conferida a nomes expoentes na política, cultura e meio empresarial, a honraria reconhece, entre outros pontos, a liderança de Caiado em iniciativas de sucesso para o crescimento econômico, geração de empregos e avanços na competitividade de Goiás.

Homenagem

A homenagem foi realizada durante o tradicional jantar Um Brinde à Democracia, promovido pelo Grupo Voto ao final de cada ano e que reuniu personalidades da política e do empresariado brasileiro na Hípica Paulista. Nesta edição, a celebração é alusiva ao 20º aniversário do grupo que atua com informação empresarial e interlocução política.

“Esse trabalho é o que todos nós queremos pelo Brasil. Um Brasil que realmente venha atender o sentimento da população brasileira em termos de desafios que precisam ser, de uma vez por todas, superados”, afirmou Caiado.

Em discurso, o governador reafirmou seu posicionamento de atuar com responsabilidade e enfatizou que a agenda política deve se pautar pelo compromisso de construir um país mais forte e promissor.

“O Brasil precisa de moderação, de equilíbrio, de boa gestão, de respeito ao quadro fiscal para que a gente possa desenvolver e transformá-lo em uma referência para as nossas crianças e jovens”, defendeu.

Caiado fez questão ainda de destacar a projeção do Grupo Voto, liderado por mulheres, para a representatividade feminina na política.

“Tem levado adiante, com muita dedicação, aquilo que todos nós queremos: a mulher debatendo ideias, propostas e chegando a construir um Brasil melhor para todos nós”, destacou o líder do Executivo goiano ao mencionar a presença ainda pequena de mulheres nas instâncias de representação.

CEO do Grupo Voto, Karim Miskulin enfatizou o propósito com o futuro do Brasil, articulado por meio da constituição de espaços de conexão entre políticos, lideranças empresariais e representantes da área cultural.

“O Grupo Voto é mais do que um veículo de comunicação. É o reflexo de um amor incondicional pelo Brasil. Somos uma ponte que conecta sonhos ainda por realizar e memórias de batalhas que nunca serão esquecidas”, destacou ao mencionar a produção de conteúdo, uma das propostas do trabalho.

A iniciativa reconheceu a atuação de líderes em diferentes áreas.

“O maior desafio que o Brasil tem é construir um diálogo positivo e construtivo entre os meios empresariais e políticos. Existe uma lacuna nesse espaço”, afirmou o presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC), Jorge Gerdau, um dos condecorados.

Foram agraciados ainda o ex-presidente da República Michel Temer, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. A iniciativa reconheceu ao todo a atuação de 20 líderes em diferentes áreas.