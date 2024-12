Estudantes de Atitude premia escolas e destaca protagonismo juvenil em Goiás

Vice-governador Daniel Vilela destaca a transformação social promovida pelo programa Estudantes de Atitude durante a cerimônia de premiação (Foto: André Costa)

Mais de 35 mil estudantes de Goiás participaram da quinta edição do programa Estudantes de Atitude, encerrada nesta segunda-feira (09/12), no Centro de Convenções de Anápolis, com uma cerimônia especial que premiou os melhores projetos do ano.

Representando o governador Ronaldo Caiado, o vice-governador Daniel Vilela enfatizou o impacto da iniciativa, desenvolvida pela Controladoria-Geral do Estado (CGE), em parceria com a Secretaria de Educação (Seduc).

“A iniciativa faz com que nossos estudantes não sejam apenas bons na grade curricular, mas também estejam preparados para serem cidadãos responsáveis. O programa promove o entendimento dos direitos e deveres e desenvolve o espírito de cidadania, garantindo um olhar atento para a fiscalização dos equipamentos públicos, sejam estaduais ou federais. Esse será o grande legado do projeto”, afirmou Daniel.

O controlador-geral do Estado, Henrique Ziller, destacou a transformação gerada pelo programa.

“O objetivo é permitir que os estudantes levem adiante tudo o que aprenderam, cuidando das escolas e dos espaços públicos e transformando o lugar onde vivem. Esse é o impacto que queremos ver”, declarou.

A secretária de Educação, Fátima Gavioli, ressaltou a inovação do projeto.

“O programa trouxe uma nova roupagem para o antigo grêmio estudantil, permitindo que os alunos acompanhem o que está sendo feito nas escolas. Isso demonstra todo o brilho, a vontade e a motivação da nossa rede estadual de educação”, disse.

Impacto social do Estudantes de Atitude

Nesta edição, o Estudantes de Atitude contou com a participação de mais de 700 escolas de 227 municípios. Entre os destaques estiveram ações voltadas para o combate à dengue e a criação de uma nova categoria para escolas de ensino especial, ampliando o impacto social do programa.

O Colégio Polivalente Antônio Carlos Paniago, de Mineiros, foi um dos reconhecidos na cerimônia. A professora Nathaly Luana Vasconcelos Guimarães celebrou o trabalho de sua equipe.

“A gente teve um projeto muito bonito neste ano, que mobilizou toda a cidade. Foi emocionante ver todo mundo se ajudando, assumindo a responsabilidade e fazendo as coisas acontecerem”, contou.

Talita Pereira Peres de Oliveira, de 18 anos, aluna do 3º ano, destacou a importância do projeto para o meio ambiente.

“Nosso projeto ajuda a fazer a diferença. Acredito que ele vai impactar muitas pessoas ao longo do tempo, porque incentiva o cuidado com a natureza, a preservação da vida, dos animais e do nosso futuro”, afirmou.

Com a introdução do papel de aluno orientador e o aumento da premiação total para R$ 629 mil, o projeto reforçou o protagonismo juvenil e trouxe inovação para as escolas participantes. A abordagem prática e a gamificação das atividades ajudaram a engajar os estudantes e a multiplicar os benefícios para as comunidades.