Atleta goiano conquista 6 medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro de Natação

No último final de semana, Goiás brilhou no 72º Campeonato Brasileiro de Natação Master, realizado no Clube de Regatas do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. A competição contou com a participação do nadador Gustavo Gimenes, sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.

A competição, realizada de 12 a 15 de dezembro, contou com a participação de 450 atletas de todo o país e é organizada pela Associação Brasileira Master de Natação (ABMN).

Na disputa, o sargento se destacou e garantiu 6 medalhas de ouro nas modalidades de 100m borboleta, 200m borboleta, 200m Medley, 100m costas, 4 x 50m Medley e 4 x 100m livre, além de medalha de bronze no 50m borboleta.

“O Campeonato Master é sempre muito interessante, porque conseguimos aliar a competição, o alto rendimento, com todo os benefícios que o esporte promove – saúde, qualidade de vida, disciplina, motivação e inspiração para atletas mais novos”, disse Sargento Gimenes.

Para participar da competição, Gustavo Gimenes contou com apoio logístico do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer de Goiás.