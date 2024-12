PIB de Goiás registra crescimento de 7,7% em outubro

Economia cresceu em outubro puxada principalmente por atividades industriais e de serviços (Foto: Edinan Ferreira/SGG)

O Produto Interno Bruto (PIB) de Goiás registrou crescimento de 7,7% no mês de outubro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, com alta puxada pelos bons desempenhos da indústria (4,1%) e dos serviços (3,8%).

As informações constam no boletim mensal divulgado pelo Instituto Mauro Borges (IMB), nesta quarta-feira (18/12).

PIB de Goiás

As atividades em destaque no setor da indústria foram construção civil (7,7%), indústria extrativa (4,7%) e a indústria de transformação (4,7%), enquanto no setor de serviços o desempenho positivo foi influenciado, principalmente, pelas atividades do comércio (9,3%), serviços de informação e comunicação (6,1%), administração pública (4,4%) e serviços prestados às famílias (3,6%).

Na variação acumulada no ano e em 12 meses, o PIB goiano obteve aumento de 2,9%, com taxas positivas nos setores da indústria e serviços.