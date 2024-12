Atividade econômica goiana cresce 5,5% em outubro

Economia goiana cresceu 5,5% em outubro deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2023 (Foto: Secom)

A atividade econômica goiana cresceu 5,5% em outubro deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2023. A informação é do Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), medido pelo Banco Central e analisado pelo Instituto Mauro Borges (IMB), do Governo de Goiás.

O índice, divulgado em média 45 dias após o período de referência, reflete a produção dos setores de agricultura, indústria e serviços.

No caso de Goiás, também houve variação positiva no acumulado em 12 meses, com aumento de 4,1%, superando a média nacional de 3,4%. No acumulado do ano, o crescimento da atividade econômica goiana foi de 3,2%.

Atividade econômica goiana

A tendência de alta é verificada desde setembro, quando o estado registrou avanço de 4,7%, em relação ao mesmo mês de 2023. Os números são uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB).

Na avaliação do secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, a atividade econômica também pode ser confirmada por meio de outros fatores.

“Esse cenário positivo pode ser verificado no aumento de emprego e renda para os goianos”, destaca.

Este ano, Goiás registrou o maior número de empregos formais da série histórica formulada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, atingindo a marca de 1.603.179 postos de trabalho.

Sobre o IBCR

O Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), medido pelo Banco Central, é divulgado mensalmente. De acordo com a instituição financeira, ele permite acompanhamento mais frequente da evolução da atividade econômica, enquanto o PIB, de frequência trimestral, descreve o quadro abrangente da economia.

O IBCR é baseado na Pesquisa Industrial Anual (PIA), Pesquisa Anual de Serviços (PAS) e Produção Agrícola Municipal (PAM), entre outros.