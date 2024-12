Hospital de Itumbiara realiza procedimento pioneiro no tratamento do câncer de mama

Foram realizados dois procedimentos cirúrgicos utilizando técnicas de oncoplastia (Foto: Hélmiton Prateado)

O Centro Oncológico do Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos (HEI) registrou um avanço importante no atendimento oncológico da região. Pela primeira vez no serviço do SUS local, foram realizados dois procedimentos cirúrgicos utilizando técnicas de oncoplastia, voltadas ao tratamento do câncer de mama.

A mastologista Beliza Oliveira de Almeida, responsável pelos procedimentos, destacou a relevância dessa abordagem inovadora.

“Realizamos dois procedimentos cirúrgicos no tratamento de câncer de mama, unindo técnicas de oncoplastia. Essa técnica é utilizada para reconstruir as mamas imediatamente após a realização de quadrantectomias ou segmentectomias em pacientes com câncer de mama. É uma conquista inédita para o SUS em Itumbiara”, afirmou a médica.

Centro Oncológico do Hospital de Itumbiara

Para a enfermeira Rosivania Nunes Gama Faria, o procedimento foi um marco para o Centro Oncológico do HEI e para as pacientes.

“Ter essa especialidade na nossa unidade pode impactar significativamente o bem-estar geral das pacientes, proporcionando uma abordagem completa e acesso a tratamentos especializados para doenças mamárias. Nosso objetivo é oferecer alívio, esperança e a possibilidade de cura ou controle da doença”, disse.

De acordo com o diretor-geral do HEI, Victor Pessamiglio, a adoção dessa técnica marca um avanço no cuidado integral às pacientes oncológicas, unindo o tratamento eficaz do câncer à preservação estética e ao acolhimento emocional.