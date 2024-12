Agência Virtual da Saneago atende 24 horas por dia

Agência Virtual da Saneago oferece maior segurança e agilidade no atendimento e, agora, tem novas opções de serviços (Foto: Saneago)

A Agência Virtual da Saneago conta com mais serviços à disposição do cliente. O canal digital oferece maior segurança e agilidade no atendimento e, agora, tem novas opções de serviços, sem precisar fazer o login, como informar vazamentos de água e solicitar desobstrução de esgoto.

Para acessar a Nova Agência Virtual é preciso fazer o cadastro via Aplicativo da Saneago ou pelo próprio site, pelo link https://agencia-virtual.saneago.com.br/home, informando seus dados pessoais e atualizando seus contatos.

O processo é simples e bem intuitivo, podendo ser concluído em menos de cinco minutos. Com a disponibilidade de novos canais digitais, o atendimento ao cliente é realizado 24 horas por dia, todos os dias da semana.

O cadastro de acesso é realizado por CPF ou CNPJ – e todas as contas vinculadas àquele titular serão visualizadas com o mesmo login, não sendo mais necessário um cadastro por cada conta.

Agência Virtual da Saneago

O objetivo da Saneago é disponibilizar, até o final do primeiro semestre de 2025, todos os serviços do atendimento presencial também nos canais digitais (Agência Virtual e Aplicativo), para que o cliente possa resolver suas demandas sem comparecer às agências físicas, melhorando a qualidade e a rapidez na prestação dos serviços.

Entre as funcionalidades disponíveis para os clientes na Agência Virtual, é possível solicitar, sem a realização do login:

emitir 2ª via da fatura;

validar certidão negativa;

fazer denúncia de irregularidade (anônima);

consultar processos.

Já com o login, é possível solicitar a fatura com os dados completos, consultar o histórico de consumo faturado, cadastrar a fatura digital, comunicar vazamento de água e esgoto, pedir o laudo de aferição de hidrômetro, solicitar religação de água, entre outros serviços.