Mães de Goiás: valor será reajustado para R$ 300

“Este é um esforço do nosso governo para atender as mais de 90 mil mães em situação de vulnerabilidade que recebem o benefício em todo o estado. Hoje, Goiás é o estado que mais reduziu a pobreza e a extrema pobreza no país. E não vamos parar por aqui. O trabalho continua. Vamos a cada dia mais devolver Goiás aos goianos”, afirma Caiado.

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, repassa o benefício para garantir a segurança alimentar, oferecendo melhor qualidade de vida para as famílias com filhos de 0 a 6 anos de idade, que estão em situação de extrema pobreza. A média do valor investido mensalmente pelo estado é de R$ 20 milhões.

A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, explica que o programa tem como foco a proteção à primeira infância.

“Com o Mães de Goiás, conseguimos levar proteção social para crianças entre 0 a 6 anos de idade, ou seja, aquelas que estão na primeira infância, garantindo segurança alimentar a elas durante esse período crucial para seu pleno desenvolvimento.”

O programa, criado em 2021, já beneficiou mais de 185 mil mães do estado, bem como outros programas do Goiás Social, como Aluguel Social e Bolsa Estudo. A iniciativa surgiu a partir da necessidade de garantir a alimentação adequada da primeira infância, quando as crianças ainda não frequentam a escola.

Mães de Goiás

O Mães de Goiás é um dos mais bem-sucedidos do Brasil, por ter como objetivo a garantia da segurança alimentar de crianças de 0 a 6 anos de idade, considerada a fase decisiva no desenvolvimento neurocognitivo.

Além disso, o programa tem a responsabilidade, por meio do Cadastro Único (CadÚnico), de garantir a vacinação das crianças e ainda cuidar da frequência no colégio daquelas que estão em idade escolar.

O programa é destinado a famílias goianas que cumpram todos os critérios do programa e estejam em situação de extrema pobreza com renda por pessoa de até R$ 109, que morem em Goiás, estejam com CadÚnico atualizado e que tenham crianças de 0 a 6 anos de idade.

A finalidade do programa é fortalecer o papel protetivo da mãe, com a superação de riscos sociais, garantir a segurança alimentar e fomentar a segurança de renda e melhor qualidade de vida, além de assegurar a permanência dos filhos na escola e a cobertura vacinal infantil.