Hugo passa a realizar cirurgia endoscópica da coluna vertebral

Médicos do Hugo realizam primeira cirurgia endoscópica na unidade (Foto: Divulgação/Hugo)

O Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), unidade do governo do Estado gerida pelo Einstein desde junho deste ano, realizou, no final de novembro, a primeira cirurgia endoscópica da coluna vertebral, que agora passa a ser realizada, prioritariamente, nos atendimentos de urgência e emergência na unidade.

O procedimento é minimamente invasivo e representa um avanço importante para o tratamento de doenças da coluna vertebral por proporcionar uma recuperação mais rápida e menores riscos de complicações pós-cirúrgicas.

Cirurgia endoscópica da coluna vertebral

O coordenador da ortopedia do Hugo, Henrique do Carmo, explica que, para a realização dessa técnica cirúrgica, que costuma ser mais indicada para casos de hérnia de disco aguda, utiliza-se um endoscópio – equipamento que consiste em um tubo fino equipado com uma câmera e luz, que é o responsável pela precisão da intervenção.

O sistema óptico com câmera de alta definição do endoscópio transmite imagens em tempo real para um monitor e a luz led ilumina a área cirúrgica para melhor visualização. Em sequência o tubo guia o endoscópio até a área-alvo.

A câmera amplia a área cirúrgica, permitindo uma visão clara e detalhada das estruturas da coluna, como discos intervertebrais, ligamentos e nervos.

“Quando iniciamos a gestão da unidade, uma das preocupações da equipe de ortopedia, que é uma especialidade estratégica para nós, foi mapear e viabilizar procedimentos eficazes já realizados em outras unidades geridas pelo Einstein, para garantir um cuidado mais seguro e efetivo aos pacientes”.

“Por isso, a adoção dessa técnica a partir de agora é um avanço nesse sentido”, destaca a diretora médica do hospital, Fabiana Rolla.

Seis meses de gestão Einstein

Neste mês, o Hugo completa seis meses sob a gestão do Hospital Israelita Albert Einstein. No período, a unidade passou por importantes adaptações que visam um atendimento mais seguro e de qualidade para os pacientes, totalizando

6,3 mil atendimentos realizados no pronto-socorro,

mais de 6 mil internações,

mais de 2, 5 mil procedimentos cirúrgicos

e mais de 900 atendimentos a pacientes com AVC.

Desde então, a unidade passou por adequações de infraestrutura, higienização, melhorias nos protocolos de atendimento e da operação em geral.

Alguns exemplos são:

reforma do centro cirúrgico, com adaptações para mitigar o risco de contaminações;

aquisição de novas macas;

implantação de novos fluxos para um atendimento mais ágil na emergência;

e reforma da Central de Material e Esterilização (CME), que teve como objetivo aprimorar o processo de limpeza dos materiais médico-hospitalares utilizados na unidade.

Hoje, o Hugo também oferece um cuidado mais humanizado, tanto aos pacientes como aos seus familiares. A unidade implementou um núcleo de experiência do paciente, com uma equipe que circula nos leitos para entendimento de necessidades, esclarecimento de dúvidas, entre outras atividades.

Também houve mudança no fluxo de visitas que, antes, aconteciam a cada três dias, com duração de 30 minutos. Agora, podem ocorrer diariamente, com duração de 1 hora.

Unidade implementou um núcleo de experiência do paciente que, por meio de pesquisa à beira-leito nas enfermarias, procura ter um melhor entendimento das necessidades e esclarecer dúvidas dos pacientes (Foto: Einstein)

Mutirões de Cirurgias

Outra iniciativa realizada em prol dos pacientes, visando reduzir uma fila represada de pessoas internadas que aguardavam por determinados procedimentos, foram os mutirões de cirurgias.

A ação viabilizou a realização de mais de 32 cirurgias ortopédicas de alta complexidade em um período de dois dias, além de 8 cirurgias de fêmur em pacientes idosos. Todos os pacientes beneficiados pelos mutirões já tiveram alta hospitalar.

2025

Para o próximo ano, além do que está previsto no plano de investimentos de R$ 100 milhões anunciado pelo Governo de Goiás, serão implantadas outras melhorias de fluxos e processos dentro das atividades assistenciais, incluindo:

processos preventivos de formação de lesões por pressão,

otimização de planos terapêuticos,

cirurgias de emergência mais resolutivas,

além de outras ações que visam aprimorar, cada vez mais, o cuidado dos pacientes.

O hospital também terá novos equipamentos, como o tomógrafo doado pelo Einstein para melhorar o fluxo de pacientes vítimas de trauma e AVC, e um robô de navegação cirúrgica.