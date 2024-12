Governo orienta sobre cuidados contra gripe nas festas de fim de ano

Cuidados importantes devem ser observados no período de festas, incluindo uso de máscara por pessoas com sintomas respiratórios (Foto: Iron Braz)

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) orienta a população a aumentar os cuidados contra a gripe e Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) neste fim de ano, época de festas e maiores aglomerações e contatos entre amigos, familiares e pessoas de outras regiões.

O alerta é devido, também, aos números que, embora inferiores aos de 2023, ainda preocupam. Até o momento, são 6.869 casos registrados, contra 8.112 de todo o ano de 2023.

Os óbitos também caíram, mas seguem em nível de alerta: 668, entre os quais 100 por influenza e 198 por Covid-19. No ano passado, foram 864 registros confirmados, com 68 óbitos por influenza e 423 por Covid-19.

“Os números melhoraram, mas ainda merecem toda a atenção, principalmente, neste período de festas”, reforça a titular da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Imunização (Suvisa) da pasta, Cristina Laval.

A preocupação da superintendente se deve, principalmente, ao fato de que uma das medidas mais eficientes na prevenção da influenza, que é a vacina e sua cobertura vacinal no Estado, continua longe do ideal, que é a partir de 95%.

No caso da influenza, cuja vacina está disponível para toda a população com idade acima de 6 meses de idade, essa cobertura está em 47,45%. A imunização contra a influenza deve ser feita uma vez por ano.

Em Goiás, mais de 1,1 milhão de pessoas já tomaram as quatro doses da vacina contra a Covid-19. Mas ainda tem uma grande parcela da população que resiste a receber a dose dentro do calendário estipulado.

A médica Cristina Laval lembra que a vacina passou a fazer parte do calendário de vacinação das crianças – a partir de 6 meses e abaixo de 5 anos – além dos idosos e as gestantes que também entraram como rotina dentro do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde (MS).

E, para adultos, está restrita a grupos específicos, como pessoas em situação de rua e privadas de liberdade, imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos e quilombolas.

A superintendente ressalta, no entanto, que há outros cuidados importantes a serem observados, principalmente no período de festas, como o fim de ano. São eles:

higienizar as mãos com frequência, utilizando água e sabão – na ausência desses, álcool gel 70% –

evitar aglomerações, principalmente se a pessoa fizer parte de grupos de risco;

e não compartilhar utensílios de uso pessoal (garrafas, toalhas, copos, talheres e travesseiros, etc).