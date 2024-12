Agehab entrega 44 casas a custo zero em Campos Verdes nesta sexta (27/12)

Valor investido supera os R$ 5 milhões do Goiás Social, que aporta na cidade com o programa habitacional da Agehab pela primeira vez

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) entrega, nesta sexta-feira (27/12), às 15 horas, 44 casas a custo zero da modalidade Pra Ter Onde Morar – Construção em Campos Verdes. O evento será no próprio Residencial Maguito Vilela (Rua Vitorino Camelo, Jardim Califórnia). O valor investido pelo Estado nas moradias é de R$ 5 milhões.

Segundo a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, em Goiás, trabalha-se todos os dias para levar dignidade e romper o ciclo da pobreza. “A casa própria é o sonho de toda família. Todo o material da casa é de primeira qualidade para que as pessoas realmente possam transformar suas vidas e ter a oportunidade de um futuro melhor”, afirma.

De acordo com o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o programa de casas a custo zero é uma inovação da atual gestão que já se mostrou um sucesso. “Estamos presentes em mais da metade dos municípios goianos e agora já estamos com o 3º ciclo de credenciamento aberto para que os municípios apresentem áreas para beneficiar mais famílias”, informa também.

Segundo o secretário da Infraestrutura, Pedro Sales, o programa de casas a custo zero é único no País. “Pode procurar em qualquer outra unidade da Federação. Um programa que atende famílias com renda até um salário mínimo de forma gratuita só existe em Goiás”, diz Sales. Segundo ele, a meta estabelecida pelo governador Ronaldo Caiado é para que 10 mil famílias sejam contempladas até o final de 2026.

Foto: Edgard Soares

Legenda: Agehab entrega 44 casas a custo zero em Campos Verdes nesta sexta-feira (27/12)

Serviço

Evento: Entrega de 44 casas a custo zero do programa Pra Ter Onde Morar – Construção em Campos Verdes

Data: 27 de dezembro de 2024, sexta-feira

Horário: 15 horas

Endereço: Residencial Maguito Vilela (Rua Vitorino Camelo, qd 04 – Jardim Califórnia – Campos Verdes – GO)

Agência Goiana de Habitação | Secretaria de Estado da Infraestrutura – Governo de Goiás