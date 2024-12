Goiás comemora crescimento das coberturas vacinais

Ações do Governo de Goiás garantiram crescimento da cobertura vacinal em 2024 (Fotos: Iron Braz)

A Secretaria da Saúde de Goiás comemora a retomada do crescimento das coberturas vacinais no estado em 2024, na comparação com o ano anterior. O resultado foi possível graças a ações e políticas públicas colocadas em prática ao longo dos últimos anos. Entre elas:

a lei estadual que estabeleceu a obrigatoriedade de apresentação do Certificado de Vacinação no ato da matrícula escolar

e a ferramenta Imuniza Goiás, de identificação de não vacinados.

O secretário de Estado da Saúde, Rasivel Santos, afirma que esforço continua em 2025.

“Os bons resultados nos motivam a continuar trabalhando ainda mais para o aumento das coberturas no próximo ano. Os governos federal, estadual e municipais têm uma responsabilidade compartilhada no combate a doenças preveníveis por vacinas”, explica. Coberturas vacinais

Dados preliminares das coberturas vacinais apontam que este ano a vacina Meningo C, por exemplo, chegou a 99,11% de cobertura em Goiás, superando a meta de 95%. As metas são preconizadas pelo Ministério da Saúde – de 95% para a maioria das doenças e de 90% para BCG e rotavírus humano.

Também houve variação positiva nos casos dos seguintes imunizantes:

BCG (74,18% em 2023 e 77,04% em 2024);

Rotavírus (81,37% em 2023 e 85,17% em 2024);

Pentavalente (79,11% em 2023 e 81,02 % em 2024);

Pneumo 10 (84,45% em 2023 e 84,71% em 2024);

Polio Injetável VIP (79,87% em 2023 e 81,72% em 2024);

Febre Amarela (67,07% em 2023 e 72,73% em 2024);

e Tríplice Viral (83,82% em 2023 e 85,78% em 2024).

O único caso de variação negativa foi o da Hepatite A Infantil (73,76% em 2023 e 73,26% em 2024).

O lançamento do “Vacina Mais, Goiás” e a sanção da Lei Estadual nº 22.243, que estabeleceu a obrigatoriedade de apresentação do Certificado de Vacinação no ato da matrícula escolar, contribuíram para o aumento da cobertura vacinal no Estado (Foto: Iron Braz)

Estratégias

O cenário de baixas coberturas vacinais é uma realidade observada em todo o país, principalmente a partir de 2016.

O Governo de Goiás adotou uma série de estratégias para reverter este cenário, entre elas, o lançamento em 2023 do Plano Estadual de Recuperação das Altas Coberturas Vacinais, batizado de “Vacina Mais, Goiás”, que estabelece ações voltadas para a melhoria dos índices de imunização no estado.

A iniciativa está em sintonia com o Pacto Nacional pela Consciência Vacinal, projeto iniciado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e que teve adesão do governador Ronaldo Caiado.

Outra ação do Governo de Goiás para retomada das coberturas vacinais foi a Lei Estadual nº 22.243, sancionada em agosto de 2023 pelo governador Ronaldo Caiado, que estabeleceu a obrigatoriedade de apresentação do Certificado de Vacinação no ato da matrícula escolar para estudantes de até 18 anos da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio, das redes pública e privada.

O Imuniza Goiás, ferramenta desenvolvida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), foi disponibilizado para os 246 municípios goianos.

A ferramenta foi criada em dezembro de 2022 para facilitar a identificação de crianças não vacinadas até 2 anos, possibilitando rápida intervenção dos profissionais de saúde e contribuindo para a melhora dos índices de imunização.