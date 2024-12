Secult celebra avanços históricos para cultura goiana em 2024

19ª Mostra de Teatro Nacional de Porangatu (TeNpo) contou com investimento de R$ 1,9 milhão e nove dias de intensa programação cultural (Foto: Secult-GO)

O ano de 2024 foi histórico para a cultura goiana. Nos últimos 360 dias, foram consolidadas importantes políticas públicas que fortalecem o setor artístico-cultural goiano a curto, médio e longo prazos.

Dentre os principais avanços destacam-se a aprovação e sanção do Plano Estadual de Cultura, políticas públicas eficientes de fomento, a realização de diversos eventos culturais – tanto do calendário fixo quanto fruto de parcerias – e os projetos de restauração e manutenção dos espaços e edifícios históricos.

A secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, celebra o saldo positivo.

“Com estas e tantas outras iniciativas, ampliamos o acesso à arte e investimos fortemente na capacitação dos nossos artistas, o que reflete hoje e no futuro, pois conhecimento não se perde. Essas ações mostram um compromisso contínuo com a valorização da nossa cultura e o desenvolvimento social”, pontua.

Considerado um marco histórico para o setor, o Plano Estadual de Cultura de Goiás foi sancionado resultado de esforço conjunto entre os gestores e a classe artística-cultural. Seu trâmite iniciou em 2011, ficou parado de 2015 a 2018, e só foi retomado na atual gestão, em 2019.

O Centro Cultural Martim Cererê se transformou em uma galeria de arte urbana a céu aberto, reunindo intervenções de 20 grafiteiros locais que coloriram mais de 40 m² do espaço (Foto: Secult-GO)

Primeira política pública cultural de Goiás

É considerada a primeira política pública cultural de Goiás e abrange 12 eixos estratégicos, 15 diretrizes, 47 metas e 196 ações previstas para serem implementadas ao longo dos próximos 10 anos.

As cidades de Goiás, Pirenópolis e Porangatu receberam painéis de grafite da artista Thainá Junger durante o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), Canto da Primavera e Mostra de Teatro Nacional (TeNpo), respectivamente.

A Secult Goiás operacionalizou R$ 50,4 milhões da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), sendo o segundo estado a aprovar o plano de ação e o primeiro a pagar todos os editais ainda em 2024.

Também foram feitas capacitação de artistas e trabalhadores da cultura por meio de palestras presenciais e com transmissão online, além de equipe itinerante que percorreu 20 municípios com palestras formativas.

O resultado foi o esperado: quase 2 mil inscrições em 19 certames abrangentes que pulverizarão cultura pelos quatro cantos do Estado nas mais diversas linguagens artísticas e culturais.

O balanço conta ainda com:

a transferência temporária do Centro de Referência do Fica para Goiânia, para ampliar o acesso ao acervo do festival;

a ida de quase 200 delegados de 34 municípios goianos para a Conferência Nacional de Cultura em Brasília (MinC) em março último, graças realização da Conferência Estadual de Cultura promovida pela Secult Goiás no ano anterior;

modernização dos espaços culturais da Secult, que ganharam equipamentos e revitalizações, como melhorias na Gibiteca Jorge Braga e nas bibliotecas Estadual Pio Vargas e Braille;

e a reforma completa da Escola de Artes Visuais (EAV), no Centro Cultural Octo Marques.

Circuito das Cavalhadas foi ampliado para 15 municípios e o investimento alcançou R$ 4 milhões do cofre goiano, se tornando o maior circuito da história e do país (Secult-GO)

Patrimônio

Neste ano, a Secult Goiás iniciou uma revitalização completa do Cine Cultura e uma modernização no Cine Teatro São Joaquim, com R$ 1,4 milhão e R$ 810 mil provenientes da Lei Paulo Gustavo, respectivamente.

Também foram iniciadas reformas no Museu Ferroviário de Pires do Rio, com o custo de mais de R$ 700 mil, e a restauração do Museu Zoroastro Artiaga, com investimento de R$ 6,6 milhões do tesouro estadual.

Foram iniciadas e já entregues as obras das reformas das fachadas do Centro Cultural Marietta Telles e da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), na Praça Cívica. Já os trabalhos do Palácio das Esmeraldas também seguem em ritmo acelerado e devem ser finalizadas em fevereiro de 2025.

O projeto Fé, Religiosidade e Devoção também continua com a revitalização de igrejas históricas. Foi entregue neste ano a Igreja de São João Batista Ferreiro, na cidade de Goiás, que recebeu R$ 2,2 milhões de investimento.

O projeto prossegue em obras:

na Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, em Silvânia (R$ 2,2 milhões),

na Catedral de Santana, na cidade de Goiás (R$ 4,3 milhões),

e na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Jaraguá (R$ 3,5 milhões).

Todas elas serão entregues no primeiro semestre de 2025.

25ª edição do Fica, na cidade de Goiás de 11 a 16 de junho, atraiu cerca de 45 mil visitantes e contou com um investimento significativo de R$ 5,4 milhões (Foto: Secult-GO)

Eventos

Em 2024, a Secult Goiás realizou importantes eventos culturais, oferecendo novas oportunidades para os artistas locais e movimentando o cenário cultural. A 25ª edição do Fica, realizada na cidade de Goiás de 11 a 16 de junho, atraiu cerca de 45 mil visitantes e contou com um investimento significativo de R$ 5,4 milhões.

De 03 a 08 de setembro, ocorreu a 23ª edição do Canto da Primavera – Mostra Nacional de Música de Pirenópolis, que se consolidou como a maior de sua história, com investimentos de R$ 3,3 milhões.

O festival contou com 60 apresentações em quatro palcos diferentes, oficinas formativas e gravações profissionais, totalizando R$ 510 mil em cachês pagos aos artistas goianos.

A 19ª Mostra de Teatro Nacional de Porangatu (TeNpo) contou com investimento de R$ 1,9 milhão e nove dias de intensa programação cultural.

A mostra proporcionou aos espectadores da região Norte do estado cinco oficinas e doze espetáculos de dança, circo e teatro – todos gratuitos. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a cidade recebeu cerca de 5 mil pessoas entre artistas e turistas, com hotéis lotados.

O Circuito das Cavalhadas foi ampliado para 15 municípios e o investimento alcançou R$ 4 milhões do cofre goiano, se tornando o maior circuito da história e do país.

Registro da tradicional cultura goiana, o fotolivro das Cavalhadas de Goiás está disponível gratuitamente no site da Secult Goiás (Foto: Secult-GO)

Também foi lançado Fotolivro das Cavalhadas para registrar e divulgar essa importante manifestação cultural goiana.

O Natal do Bem 2024, o segundo maior evento natalino do país, foi promovido pelo Goiás Social e pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), com apoio da Secult para a contratação de artistas goianos com um investimento de R$ 1,5 milhão.