PAA Goiás investe R$ 26 milhões na agricultura familiar

A Emater, a Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária e Abastecimento (Seapa) e o Gabinete de Políticas Sociais (GPS), realizaram três edições do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em 2024.

O programa investiu R$ 26 milhões, beneficiando agricultores, produtores de leite e comunidades quilombolas.

Por meio do PAA Goiás, o governo do Estado compra os produtos, que são doados simultaneamente para instituições sociais que assistem pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar nos municípios goianos.

O presidente da Emater-GO, Rafael Gouveia, ressalta que o PAA faz parte do Goiás Social, maior programa de combate à pobreza do Brasil.

“Agradecemos o governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama Gracinha Caiado pela sensibilidade de ter estendido a mão a quem precisa. Com o PAA Goiás, nós buscamos minimizar problemas sociais e econômicos”.

“De um lado, o programa fortalece o trabalho do homem e da mulher do campo, contribuindo para o aumento da renda destes agricultores familiares, e ajuda a matar a fome de muitas pessoas em insegurança alimentar e nutricional”, destacou. PAA Goiás 2024

O PAA Goiás 2024 investiu R$ 15 milhões no fortalecimento da agricultura familiar, beneficiando mais de mil produtores e, consequentemente, milhares de famílias assistidas pelo Governo de Goiás em 145 municípios goianos.

Para incentivar a cadeia leiteira, o Governo de Goiás realizou investimento de R$ 10 milhões no PAA Leite. Após beneficiamento, produto é doado às unidades recebedoras, e diretamente aos beneficiários. Previsão é que sejam distribuídos 1,1 milhão de litros de leite até março de 2025 (Emater-GO)

Para incentivar a cadeia leiteira, o Governo de Goiás realizou um investimento de R$ 10 milhões no PAA Leite. Essa foi a primeira edição do programa na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de Leite.

O Estado realiza a compra do leite que, após o beneficiamento, será doado às unidades recebedoras, e diretamente aos beneficiários consumidores. A previsão é que sejam distribuídos 1,1 milhão de litros de leite até março de 2025.

PAA Quilombola

Com investimento de cerca de R$ 1 milhão, o PAA Quilombola beneficiou 69 produtores rurais para comercializar sua produção com limite de pagamento de até R$ 15 mil por proposta. Por meio do programa, 20 comunidades tradicionais de sete municípios goianos foram beneficiadas com os alimentos.

Esta edição, realizada exclusivamente para produtores rurais de comunidades quilombolas, foram utilizados recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).