Goiás amplia serviços e leitos oncológicos

Quando finalizado, Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás irá ampliar significativamente número de cirurgias oncológicas anuais

A Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO) avançou significativamente durante o ano de 2024 na ampliação e qualificação dos serviços oncológicos. O Estado investe anualmente R$ 35 milhões no tratamento do câncer, e tem expandido consultas, exames, quimioterapia e demais medicamentos de alta complexidade, além de cirurgias nas áreas de mastologia, urologia, ginecologia, aparelho digestivo e colorretal.

Um dos principais avanços foi a habilitação do Hospital Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), o primeiro do estado reconhecido oficialmente pelo Ministério da Saúde.

O hospital oferece serviços nas áreas de Urologia, Coloproctologia, Aparelho Digestivo, Ginecologia, Mastologia e Dermatologia. Neste ano, também foi solicitada a habilitação do Hospital do Câncer em Rio Verde, além da oferta de serviços ampliados com os atendimentos oncológicos em Jataí e Itumbiara, ambos Hospitais sob gestão do Estado.

O Governo de Goiás está focado na implementação da Política Nacional de Atenção Oncológica, que se baseia nos princípios do Sistema Único de Saúde e visa construir uma rede de atenção oncológica com acesso universal e equidade na distribuição de recursos.

Desde o início da atual gestão, foram registrados avanços significativos nos serviços oncológicos no estado, com oferta de exames e tratamentos em Goiás. De 2018 até outubro deste ano foram realizadas quase 31 mil cirurgias na área oncológica, além da marca expressiva de mais de um 1,2 milhão de consultas, exames e tratamentos realizados aos pacientes goianos diagnosticados com câncer. “O resultado positivo das ações do Estado demonstra um grande avanço na qualidade do atendimento oncológico, tanto pela expansão da rede quanto pela humanização do serviço. Além disso, é o fortalecimento efetivo da Regionalização e Descentralização dos serviços pelo Governo do Estado de Goiás”, destaca Kleber Monteiro, coordenador de Oncologia da SES. O Estado ainda dispõe de 20 leitos de internação adulto oncológica no Hospital Estadual de Itumbiara e ambulatório de Oncologia Clínica e Cirurgia Oncológica, Gastroenterologia, Dermatologia, Mastoligia e Cirurgia Torácica, além da contratualização dos serviços de Oncologia como quimioterapia conveniada com o SUS, no Hospital Padre Tiago em Jatai, possibilitando acesso próximo a população da região, que não se precisa deslocar horas para realizar os procedimentos quimioterápicos. Prevenção e Diagnóstico Precoce

A Coordenação de Oncologia na Atenção Especializada (GAE) da SES-GO tem promovido programas para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce, como o Programa Goiás Todo Rosa, que inclui o sequenciamento dos genes BRCA1 e BRCA2 para pacientes e familiares com histórico de câncer de mama ou ovário que atendem aos critérios legais. Essas ações visam não apenas o tratamento, mas também a prevenção do câncer.

A formação contínua dos profissionais de saúde é uma prioridade, com cursos e eventos realizados em parceria com entidades como – Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), Ministério da Saúde e Comissão Estadual de Cuidados Paliativos.

A pasta também atua na implementação do sistema de Informação do Câncer (Siscan). O objetivo é aprimorar as práticas do cuidado proporcionando atendimento de qualidade de acordo com protocolos terapêuticos.

Cora

O Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora) é um dos maiores e mais importantes projetos estaduais. O hospital recebeu investimento aproximado de R$ 500 milhões — incluindo R$ 60 milhões apenas para aquisição de equipamentos.

As obras estão avançando conforme o cronograma previsto. Atualmente está sendo instalada a ala pediátrica já com 60% concluída e inauguração prevista para início de 2025. Com 148 leitos hospitalares, centro cirúrgico completo, farmácia integrada e setores voltados a exames por imagem e infusão quimioterápica, o Cora será capaz de realizar procedimentos complexos como transplante de medula óssea.

Atualmente, Goiás realiza cerca de 4.500 cirurgias oncológicas por ano. Com a inauguração do Cora essa capacidade será ampliada para até 7.200 cirurgias anuais, além das médias previstas de 600 cirurgias oncológicas/mês, 13.500 consultas/mês e 600 internações/mês.