Eventos culturais movimentam economia goiana

Investimento em grandes eventos culturais se transforma em geração de emprego e renda nos municípios, com atração de milhares de turistas (Foto: Secult)

Os maiores eventos culturais do Governo de Goiás — a Mostra de Teatro Nacional de Porangatu (TeNpo), o Canto da Primavera e o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) —, em suas edições de 2024, contribuíram para aquecer a economia nos municípios, além de fortalecer a identidade goiana.

As informações constam em uma pesquisa da Universidade Federal de Goiás (UFG), instituição conveniada com o Estado para a realização dos festivais. A partir de entrevistas com 200 espectadores e empreendedores locais, o levantamento destacou os benefícios, principalmente para a rede hoteleira e restaurantes. Ainda foi identificada uma elevada satisfação geral do público.

“Os eventos não apenas fortalecem a cena cultural, mas também geram impacto econômico significativo, comprovando a importância de investir em cultura”, defende a secretária da Cultura, Yara Nunes.

Ela lembra que o governo investiu R$ 10,7 milhões nas três iniciativas e em apenas uma delas, o Fica, já obteve retorno de R$ 14,8 milhões. Em Pirenópolis e Porangatu os valores ainda não foram fechados.

Fica

Além do recorde de inscrições, o evento gerou impacto econômico positivo, com aumento no fluxo de turistas, especialmente em restaurantes e hotéis da cidade. As receitas brutas municipais cresceram cerca de R$ 8 milhões durante o evento. Já o PIB de junho do município teve um aumento médio de R$ 21 milhões. Em média, o impacto estimado do festival foi em torno de R$ 14,8 milhões.

“Esses dados são muito importantes porque mostram que cultura não é gasto, é investimento. O Fica transforma a cidade de Goiás e a pesquisa mostra isso: a cada R$ 1 investido no festival, cerca de R$ 3 voltam para a cidade. Todo o recurso destinado à cultura é, sem dúvida, reinvestido na sociedade, gerando empregos, promovendo a educação e valorizando a diversidade cultural de nosso estado”, comemora Yara Nunes.

A pesquisa também mediu a satisfação do público e participantes. A avaliação geral foi positiva, com destaque para os 98,7% de satisfação. As atrações culturais foram aprovadas por 80,2%; a organização do evento, por 86,7%; a infraestrutura, por 90,3%; e a segurança, por 98,7%. Outro dado mostra que 96,7% dos espectadores também avaliaram que o festival contribuiu para a valorização e promoção cultural no estado.

Canto da Primavera

No aspecto econômico, a Mostra de Música de Pirenópolis, realizada em setembro, gerou aumento nas vendas de diversos setores. O comércio ambulante e as feiras destacaram-se com um crescimento de 24,1%, seguidos pelos restaurantes, com 17,4%. O crescimento nas vendas de lojas de artesanato foi de 8,6%, enquanto o impacto geral no comércio local foi de 12,8%.

Dentre os resultados mais expressivos na pesquisa da UFG, 97,5% dos entrevistados aprovaram tanto as atrações quanto a organização. A relevância cultural do festival foi reconhecida por 94,1% dos participantes, enquanto 90,5% aprovaram a infraestrutura, e 100% destacaram a segurança. A satisfação geral também ficou acima de 90%, alcançando 93,5%.

TeNpo

O índice geral de satisfação registrado na 19ª edição da Mostra de Teatro Nacional de Porangatu (TeNpo), ocorrida em março e abril, no norte goiano, foi de 95,1%. Os quesitos infraestrutura e segurança tiveram 100% de satisfação.

A cidade recebeu cerca de 5 mil pessoas durante o evento, movimentando o comércio e lotando diversos hotéis e restaurantes.

