Goiás garante incentivo de R$ 4 milhões para negócios inovadores

Empreendedores recebem apoio do Governo de Goiás para criar e impulsionar negócios

O Governo de Goiás, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), assegurou um investimento expressivo de R$ 4 milhões para incentivar a criação de negócios inovadores e soluções tecnológicas em 2025.

Composto por R$ 3 milhões da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e uma contrapartida estadual de R$ 1 milhão, o recurso reforça o compromisso com o empreendedorismo, ciência e tecnologia.

A iniciativa, que será coordenada pela Fapeg, irá beneficiar 47 startups goianas, que receberão até R$ 85, 4 mil em subvenção econômica, além de bolsas, capacitações e suporte especializado em áreas como gestão, vendas, marketing e desenvolvimento de produto.

A proposta busca transformar ideias criativas em negócios competitivos, promovendo geração de emprego e renda, além de consolidar Goiás como referência nacional em inovação.

O presidente da Fapeg, Marcos Arriel, afirmou que, com o montante, Goiás cresce no cenário nacional de ciência e tecnologia, fortalecendo o ecossistema de inovação no estado e incentivando o surgimento de soluções que geram impacto econômico, social e tecnológico.

“A Fapeg reforça, assim, seu papel estratégico na promoção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento científico e à valorização do empreendedorismo inovador”, acrescentou.

Já a gerente de Inovação da Fapeg, Polyana Borges, ressalta a importância da continuidade da ação. “A operacionalização da terceira edição no Estado sinaliza a perenidade do fomento e oportuniza que o conhecimento gerado em diversos setores seja aproximado da população, por meio de produtos ou serviços inovadores.

Ao impulsionar talentos e fomentar soluções inovadoras, Goiás consolida seu papel como um polo de inovação, gerando empregos, renda e avanços tecnológicos que beneficiam toda a sociedade”, pontua.

Impacto em números – programa Centelha (desde 2021)

Ideias submetidas: 1.368

Empreendedores capacitados: 3.140

Startups apoiadas: 74

Investimentos por edição:

1ª edição (2021): R$ 1,68 milhão (R$ 60 mil por projeto)

2ª edição (2023): R$ 3 milhões (R$ 60 mil por projeto)

3º edição (2025): R$ 4 milhões (R$ 85, 4 mil por projeto)