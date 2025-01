Férias Literárias começam nesta segunda na Gibiteca Jorge Braga

Férias na gibiteca: opção gratuita para entretenimento das crianças no mês de janeiro (Fotos: Kamilla Brandão)

A Gibiteca Jorge Braga, unidade do Governo de Goiás gerida pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), realiza, a partir da próxima segunda-feira (06/01), a segunda edição das Férias Literárias. A programação especial é voltada para crianças de 6 a 12 anos e busca proporcionar momentos de diversão e aprendizado durante o recesso escolar.

A novidade deste ano é a mesa digital, uma ferramenta interativa que permite desenhar, escrever e pintar em uma tela digital, utilizando uma caneta especial sensível ao toque. Com a nova aquisição, o espaço da Gibiteca torna-se ainda mais moderno e envolvente, promovendo uma experiência imersiva que combina tecnologia, criatividade e acessibilidade.

Mesa Digital é novidade deste ano (Foto: Kamilla Brandão)

As Férias Literárias oferecem, ainda, uma sessão de contação de histórias e uma oficina de escrita criativa de fanzines, que serão realizadas nos dias 10 e 17, das 14h30 às 16h30. As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser realizadas pelo e-mail bibliotecapiovargas.cultura@goias.gov.br.

Além dessas atrações, durante todo o mês de janeiro as crianças poderão aproveitar diversas atividades livres, como jogos educativos digitais, desenhos para colorir, leitura e jogos de tabuleiro. A Gibiteca Jorge Braga funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e está localizada no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, em Goiânia.