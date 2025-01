Inscrições abertas para bolsas do Pró-Atleta 2025

Bolsista do Pró-Atleta, Yan Cleuber conquistou o Campeonato Pan-Americano de Taekwondo Poomsae e disputou o Campeonato Mundial, em Hong Kong (Foto: Mantovani Fernandes/Seel)

Principal programa de fomento ao esporte de alto rendimento no Estado de Goiás, o Pró-Atleta está com inscrições abertas para a temporada de 2025. O programa do Governo de Goiás, gerenciado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), oferece 600 bolsas para os atletas locais, divididos em três categorias, com valores entre R$ 250 e R$ 750 mensais.

Para se inscrever, o desportista deve ser indicado pela federação ou associação responsável por meio do sistema Proat. As inscrições foram iniciadas nesta quinta-feira (2/1), pelo site, e serão encerradas no dia 10 de janeiro.

A lista extraoficial de atletas selecionados será divulgada no dia 17 de janeiro, no site da Seel. Haverá prazo para recursos até 21 de janeiro. O nome dos contemplados pelo programa serão divulgados no dia 24 de janeiro, no Diário Oficial do Estado de Goiás, com assinatura do termo de adesão marcada para o período entre 27 a 31 de janeiro.

Em 2024, os 600 bolsistas do programa foram contemplados com as 12 parcelas mensais, sendo duas delas pagas em novembro. O Secretário de Estado de Esporte e Lazer, Rudson Guerra, ressalta a importância do pagamento para formação de atletas no esporte goiano.

“Nosso objetivo como secretaria é levar atletas goianos ao topo do esporte brasileiro e contamos com o Pró-Atleta para auxiliar neste crescimento. 2024 foi o segundo ano consecutivo na história em que os bolsistas receberam as 12 parcelas mensais e vamos continuar com esse suporte durante todo o ano em 2025, para que nossos atletas possam chegar ainda mais longe”, ressalta.

”Fundamental”

Atleta do taekwondo, Yan Cleuber é bolsista do Pró-Atleta e destaca a importância do programa para sua rotina de treinos e competições durante todo o ano.

“O programa é fundamental para o nosso planejamento esportivo, não só durante as competições, mas também no dia a dia. Em 2024 disputei competições internacionais, e se não tivesse este apoio seria muito difícil representar Goiás nestes eventos. Faz uma diferença gigantesca”, afirma Yan, que em 2024 foi campeão pan-americano e disputou o Campeonato Mundial, em Hong Kong.

Assim como Yan, muitos bolsistas do Pró-Atleta se destacaram nos cenários nacional e internacional no último ano. Raiza Goulão representou Goiás nos Jogos Olímpicos, disputados em Paris, na modalidade mountain bike. Já nas Paralimpíadas, Ádria Jesus, Nurya Almeida e Pâmela Pereira chegaram às semifinais do vôlei sentado, também em Paris.

Além dos atletas olímpicos e paralímpicos, os jovens também conquistaram títulos importantes nas categorias de base, como a mesatenista Yumi Iwamoto, que conquistou títulos internacionais nas categorias sub-11 e sub-13. Conquistas que colocam a atleta goiana entre as melhores do mundo na sua modalidade.

Titular da Seel, Rudson Guerra, lembra que o Pró-Atleta é um instrumento importante para o aumento da representatividade de Goiás nos próximos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Los Angeles, Estados Unidos, em 2028.

“Estamos no início de um ciclo olímpico e o governador Ronaldo Caiado sempre destaca que tem como objetivo aumentar a quantidade de atletas goianos nas próximas Olimpíadas e Paralímpiadas. Em Paris tivemos cinco representantes, sendo quatro bolsistas. Isto demonstra o quanto o apoio financeiro do Estado de Goiás é importante para estes atletas. Em Los Angeles, certamente teremos um número maior de representantes”, projeta.

Critérios

Pró-Atleta destina 600 bolsas para esportistas de alto rendimento, com valores entre R$ 250 e R$ 750 (Foto: Mantovani Fernandes/Seel)

Para se inscrever no programa, o atleta deve ter idade a partir de 8 anos e estar presente nos rankings estaduais das federações das modalidades atendidas, tendo como critério as pontuações.