Goiás bate novo recorde de abertura de empresas

Goiás registra 38.306 novas empresas em 2024 e bate recorde pelo segundo ano consecutivo (Foto: Juceg)

Goiás registrou 38.306 novas empresas em 2024 e bateu o recorde pelo segundo ano consecutivo. A marca ultrapassa em quase 5 mil o número de empresas registradas em 2023, que foi de 33.847. O recorde anterior foi batido ainda no início de novembro, mas apenas em dezembro houve o fechamento de relatório que apontou o tamanho exato desse crescimento.

Os dados são da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) e consideram apenas as empresas que não se enquadram no perfil Microempreendedor Individual (MEI). O presidente da Junta Comercial, Euclides Barbo Siqueira, considerou espetacular o número de novos registros em 2024.

“A quebra do recorde já era realidade, uma vez que alcançamos o número de 2023 ainda em novembro. Agora sabemos que são quase 5 mil empresas a mais, de um ano para o outro. É a prova de que nossos esforços para facilitar a vida de quem quer empreender em Goiás têm dado muito certo”, comemora.

Empresas

De acordo com os dados registrados pela Juceg, 2.030 novas empresas não MEI foram registradas no estado apenas em dezembro. Atualmente, há 537.494 empresas ativas em Goiás. Se considerados microempreendedores individuais, os CNPJs ativos somam 1.180.509. Desse total, 30,5% estão sediados em Goiânia e 1.999 possuem capital social superior a R$ 500 mil. Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Valparaíso completam o top 5 dos municípios com mais empresas.

As cinco atividades com mais registros em dezembro de 2024 foram serviços combinados de escritório e apoio administrativo; atividade médica ambulatorial restrita a consultas; atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo; e treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Editado por Kattia Barreto via Junta Comercial de Goiás (Juceg) – Governo de Goiás