Natal do Bem 2024 bate recorde de público

Estrutura e atrações do Natal do Bem encantaram os visitantes no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia (Foto: Diego Canedo)

Após 53 dias de alegria, encantamento e diversão, chegou ao fim, na noite deste domingo (05/01), o Natal do Bem 2024 no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. O maior evento natalino totalmente gratuito do Brasil bateu o recorde de público, recebendo a visita de mais de 1,5 milhão de pessoas (1.518.000), segundo levantamento da Polícia Militar de Goiás.

Realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), o Natal do Bem faz parte das ações do Goiás Social.

“O que nos deixa felizes é saber que toda essa gente que foi ao Natal do Bem, independentemente da condição social e idade, desfrutou de um ambiente familiar, encantador, acolhedor e seguro. Elas tiveram a oportunidade de vivenciar o verdadeiro espírito natalino”, afirma a presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado.

O evento, um dos mais importantes no segmento natalino, atraiu famílias goianas, de outros estados do Brasil e visitantes estrangeiros. Acompanhada da mãe, a baiana Any Karen, 38, aproveitou a estadia em Goiânia para visitar o Natal do Bem 2024.

“Lá em Salvador, o Pelourinho está todo enfeitado. Mas confesso: aqui está mais bonito. Nota mil para as luzes, a organização, a limpeza e para as pessoas comunicativas dando informações”.

Pai de duas crianças autistas, Reginaldo Sebastião Filho, morador de Aparecida de Goiânia, visitou pela primeira vez o Natal do Bem.

“Antes de vir, estava um pouco apreensivo de como meus filhos se sentiram aqui, mas sai feliz. Eles amaram. Ficaram encantados com a grande Árvore de Natal”, disse Reginaldo, que ainda elogiou toda estrutura e os amplos estacionamentos, com 12 mil vagas gratuitas e rotativas.

O Natal do Bem também chamou a atenção de influenciadores digitais e artistas com destaque no cenário nacional. Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe escolheram o local para celebrar o Natal com as filhas e 200 crianças do projeto “Levando Amor”, de Aparecida de Goiânia, dos quais são padrinhos.

“Estou muito feliz em estar aqui. Muita gratidão, mesmo, pela recepção. E gente, aqui está a coisa mais linda. Assistimos uma apresentação linda, especial”, disse Virgínia Fonseca na ocasião. Maior evento natalino totalmente gratuito do Brasil bateu o recorde de público, recebendo a visita de mais de 1,5 milhão de pessoas (Foto: Diego Canedo)

Natal do Bem 2024

De 14 de novembro de 2024 a 5 de janeiro de 2025, quem passou pelo Natal do Bem pôde aproveitar grandes momentos, como a tradicional cerimônia de acendimento das luzes, o Desfile Natalino marcando a chegada do Papai Noel, as Vilas e espaços decorados com quase três milhões de pontos de luz e os mais de 300 espetáculos artísticos e apresentações culturais no Palácio da Música e no Coreto.

Entre os nomes que embalaram o Natal do Bem 2024, destaque para o cantor sertanejo Daniel, que se apresentou na noite do dia 15 de dezembro. O espetáculo gratuito, com duas horas de duração, emocionou o público com grandes sucessos que marcaram gerações.

“Agradeço, com muito carinho, ter sido lembrado e convidado para fazer parte desta festa. É um presente estar aqui”, afirmou o cantor. Desfile Natalino (Foto: Diego Canedo)

Durante o período de realização do evento, quatro linhas de ônibus levaram visitantes ao Centro Cultural Oscar Niemeyer: duas regulares da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC), e duas linhas exclusivas e gratuitas, com trajetos especiais, que saíram do Flamboyant Shopping e da Praça Cívica.

Todos os espaços e ambientes do Natal do Bem contaram com equipes de apoio de saúde e segurança compostas pela Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), Corpo de Bombeiros, Agência da Guarda Civil Metropolitana (GCM), Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Triunfo Concebra e equipes de segurança privada, inclusive com postos de atendimento no local.

O evento também foi acessível a todos os públicos, com intérpretes de libras durante as apresentações, piso tátil, rampas de acesso e empréstimo de cadeiras de rodas para pessoas com mobilidade reduzida.

O Natal do Bem 2024 contou com os patrocínios da Saneago, Flamboyant Shopping, Flamboyant Urbanismo, O Boticário, Sicoob, Sistema OCB, Equatorial e Mobi Transporte.