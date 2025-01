Governo abre inscrições para casas a custo zero em 15 municípios

Meta do Governo de Goiás é entregar 10 mil casas a custo zero até 2026 (Fotos: Secom-GO)

O Goiás Social, da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) estão com inscrições abertas para 530 casas a custo zero em 15 municípios. As unidades já estão prontas e aptas para a próxima fase do programa, que é o sorteio das moradias entre os candidatos. É preciso estar atento aos prazos para inscrição e entrega de documentos.

Em Anicuns, Aragarças, Barro Alto, Bonópolis, Buriti Alegre, Castelândia, Edéia, Estrela do Norte, Guaraíta, Joviânia e Nova Crixás, o prazo se encerra no dia 27 de janeiro. Já em Santa Cruz de Goiás, Silvânia, Vianópolis e Vila Propício, a data final é 2 de fevereiro de 2025.

Para se candidatar, o interessado deve ter renda familiar de até um salário mínimo, não possuir imóvel, ter vínculo mínimo de três anos (ou mais, dependendo do edital) com o município e estar com o CadÚnico federal atualizado.

A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, ressalta o impacto social do programa, que tem sido referência nacional no enfrentamento da pobreza.

“Goiás é o único Estado do País em que a casa é faixa zero, ou seja, sem custo algum para o beneficiário. Aquelas famílias que realmente precisam passam a ter acesso à sua casa própria sem pagar nada”, afirma.

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, lembra que atender as famílias de baixa renda é um compromisso do Governo de Goiás.

“A meta do governador Ronaldo Caiado é alcançar 10 mil famílias com moradias dignas até o final de 2026. Vamos entregar mais de 4,2 mil casas a custo zero somente em 2025 e fortalecer parcerias para alcançar esse objetivo”, destaca Baldy.

Titular da Seinfra, Pedro Sales afirma que o programa é financiado pelo Fundo de Proteção Social (Protege) e envolve esforços conjuntos entre o Governo de Goiás, prefeituras e empresas credenciadas.

“A execução das obras é feita em parceria com os municípios e as construtoras credenciadas. É um esforço coletivo que nos permite alcançar excelentes resultados e que elevam a política habitacional de Goiás à posição de destaque no país”, conclui.

Em caso de dúvidas, o interessado pode entrar em contato com a Agehab pelo telefone (62) 3096-5000 (ligação e WhatsApp) e pelo perfil @agehabgoias nas principais redes sociais.

Municípios e número de unidades