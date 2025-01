1º edital de 2025 da Fapeg visa apoiar destaques em Ciência, Tecnologia e Inovação

Financiamento do edital da Fapeg poderá contemplar custos como passagens aéreas e diárias (Foto: Fapeg)

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) abriu 2025 com uma importante iniciativa para valorizar e reconhecer os talentos em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I).

O edital nº 01/2025 oferece apoio financeiro a estudantes e profissionais goianos que se destaquem em suas áreas, possibilitando a participação presencial em premiações, atividades de alta relevância ou convites de destaque profissional e acadêmico.

Quem pode participar

As propostas podem ser enviadas em fluxo contínuo até 31 de dezembro de 2025. Podem participar:

alunos do ensino médio das redes públicas estadual e federal de Goiás;

estudantes de graduação e pós-graduação stricto sensu;

servidores técnicos-administrativos;

docentes de instituições de ensino superior públicas, comunitárias ou privadas sem fins lucrativos sediadas no estado;

profissionais e cientistas reconhecidos nacional e internacionalmente que atuem em Goiás.

O edital prevê investimento total de até R$ 200 mil, com limites de R$ 20 mil para atividades no exterior e R$ 5 mil para outros estados brasileiros. Em casos de projetos coletivos, o apoio pode chegar a R$ 30 mil para o exterior e R$ 10 mil para atividades interestaduais, independentemente do número de integrantes.

De acordo com o gerente de Parcerias Internacionais da Fapeg, Gabriel de Paula, as propostas passarão por duas etapas de avaliação: enquadramento e análise de mérito.

“Na fase de enquadramento, verificamos se a documentação atende aos requisitos do edital. Já na análise de mérito, o Comitê avalia critérios como relevância da premiação ou convite, impacto para a CT&I em Goiás, reputação da instituição concedente e adequação físico-financeira da solicitação”, explica.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela plataforma SparkX, disponível no site oficial www.goias.gov.br/Fapeg, na aba Acesso Rápido. O financiamento poderá contemplar custos como passagens aéreas e diárias.

Para mais detalhes, os interessados podem acessar o edital completo no link abre.go.gov.br/goianodedestaque.

Editado por Juliana Carnevalli via Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapeg) – Governo de Goiás