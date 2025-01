Governo abre vagas temporárias para profissionais da Saúde

Cargos são para funções de médico, enfermeiro e técnico auxiliar de regulação médica. Interessados devem se inscrever por meio do Portal de Seleção a partir da próxima sexta-feira (10/01) (Fotos: Naiclea Luzia da Silva/Thauann Sales)

O Governo de Goiás publicou, nesta segunda-feira (06/01), edital para preenchimento de 183 vagas temporárias para a Secretaria de Estado da Saúde (SES). Os cargos são para as funções de médico, enfermeiro e técnico auxiliar de regulação médica (Tarm). Os interessados devem se inscrever por meio do Portal de Seleção (www.selecao.go.gov.br), a partir do dia 10 de janeiro até 23 de janeiro. A taxa de inscrição custa a partir de R$ 50.

As remunerações para médicos variam entre R$ 1.046,20 a 2.044,44 por plantão. Já para ocupantes das funções de Tarm e enfermeiro, o salário é de R$ 1.770,71 a R$ 5.509,63. Para esses cargos, o vencimento terá acréscimo de auxílio-alimentação, no valor de R$ 500, conforme Lei Estadual nº 19.951/2017.

Segundo o edital, a seleção dos candidatos ocorrerá em duas etapas, sendo a primeira de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório; e a segunda de entrevista, também de caráter classificatório e eliminatório. O processo seletivo terá validade de dois anos, a partir da homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado de Goiás.

Os detalhes sobre cronograma, requisitos, quadro de vagas por municípios, convocação e outros pontos estão disponíveis na íntegra no edital, disponível em selecao.go.gov.br.